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Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti...

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#Tekin Temel#Oyuncu#Cenaze
Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 13:34

Aralarında Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat ile Böyle Bitmesin'in de bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti.

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Acı haberi oyuncunun menajeri Meriç Esener, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tekin Temel 56 yaşındaydı...

CENAZESİ BUGÜN

Tekin Temel bugün Rafiye Soyak Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti...

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 senesinde Manisa'da dünyaya geldi. 54 yaşında olan oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. 1995 yılından itibaren dizilerde rol almaya başladı.

 

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#Tekin Temel#Oyuncu#Cenaze

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