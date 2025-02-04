Ünlü oyuncu tacizden yakınan meslektaşlarına seslendi: Ne giydiğinize dikkat etmezseniz böyle olur tabii!

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Hem de bunların hatırı sayılır bir kısmı kendilerinden yaşça çok büyük ve piyasada köşe başlarını tutan isimlerin kurbanı olmuştur.

Genellikle daha başında oldukları kariyerleri zarar görmesin diye de bu konuda yıllarca sessiz kalır ünlüler.

Zaten şöyle bir geriye dönüp bakarsak 2007'de ortala çıkan #metoo hareketine kadar birçok ünlü kadın yıldız bu yaşadıklarını kendine sakladı ya da sadece yakın çevresiyle paylaştı.

Ne zaman bu hareket başladı, Hollywood'un nüfuzlu yapımcılarının "ipliği pazara çıktı. Sektörün en ünlülerinden biri olan Harvey Weinstein'ın sonu da bu itiraflarla geldi zaten.

Bugün Hollywood'un 'A listesi' denilen en tepesinde yer alan çok sayıda kadın yıldız kariyerlerinin ilk dönemlerinde uğradıkları tacizleri ardı ardına anlattı. Hatta bazıları bu korkunç sırrı bunca yıl sakladığı için ruh sağlığının ne kadar kötü etkilendiğini de itiraf etti.

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GENÇ MESLEKTAŞLARINA SESLENDİ: NE GİYDİĞİNİZE DİKKAT ETİN

Ama işte şimdi yıllarını TV ve sinema dünyasında geçiren bir yıldız, Hollywood'da bir dönüm noktası olan #metoo hareketine neden sıcak bakmadığını anlattı.

Onun söyledikleri ise birçok hemcinsini ve meslektaşını kızdıracak türden.

Bir dönem Hollywood'u kasıp kavuran, rüzgarı hala tam olarak dinmeyen #metoo hareketine sempati duymadığını söyleyen bu ünlü, uzunca bir süre dünyanın en güzel kadını unvanını kimseye kaptırmayan Jacqueline Bisset.

Bugün 80 yaşında olan ama güzelliğinden hala bir şey kaybetmeyen Bisset, Page Six'e verdiği röportajda bu konudaki görüşlerini ifade etti.

Jacqueline Bisset "Bunu bir fikir olarak anlıyorum... Erkeklerin davranışları önemli. Ama bence kadınların davranışları da çok önemli" dedi.

Bisset bir kadının üzerine giydiği kıyafetin de o kıyafetle verdiği mesajın da çok önemli olduğunu anlattı. Bu gibi konularda oyun oynamamak gerektiğini sözlerine ekledi.

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KADINLARIN 'HAYIR' DEMEYİ ÖĞRENMEK ZORUNDA OLDUĞUNU SAVUNDU

Tecrübeli oyuncu, kadınların erkekler hakkında hiçbir şey bilmedikleri için suçlanmaması gerektiğini hatırlattı.

Ama yine de #metoo hareketi sırasında anlatılan hikayelere kendini duygusal olarak yakın hissetmediğini de sözlerine ekledi.

Jacqueline Bisset "Dışarıya yansıttığınız görüntü konusunda çok dikkatli olmalısınız" diye konuştu.

Bisset, kadınların bu tür tacizlere karşı durabilmek için "hayır" demeyi ya da en azından küfürlü konuşmayı öğrenmesi gerektiğini savundu. Böylece bu tür sorunların üstesinden kolayca gelebileceklerini söyledi.

İngiltere'de hayata gözlerini açan Jacqueline Bisset, 1967 yılında ABD'ye gittiğinden bu yana kendisinin asla cinsel tacize uğramadığının da altını çizdi.

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Jacqueline Bisset "Bu tür bir şeyin başıma gelmemesi konusunda çok kararlıydım... Kendimi kesinlikle bu fikre adamıştım" dedi.

Jacqueline Bisset gençlik yıllarında ve orta yaşlılığında dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anıldı. 80 yaşında bile hala birçok yaşıtından daha güzel ve bakımlı.





BİR ZAMANLAR TÜRK SEVGİLİSİ VARDI

On yıllar boyunca dünyanın en güzel kadını unvanını kimseye kaptırmayan Jacqueline bisset, Kanadalı oyuncu Michael Sarazin, Faslı emlakçı Victor Dai, Rus dansçı Alexander Godunov, İsviçreli oyuncu Vincent Perez, Türk dövüş sanatları ustası Emin Boztepe ile uzun süreli ilişkiler yaşadı.

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Bu arada Bisset'nin ünlü yıldız Angelina Jolie'nin vaftiz annesi olduğunu da not edelim.