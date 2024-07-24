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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Password'de!

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#Password#Şükrü Özyıldız#Enis Arıkan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 15:42

Kanal D’nin yeni yarışma programı Password, bu cuma ikinci bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Şebnem Bozoklu’nun eğlenceli sunumu Enis Arıkan’ın ise daimi yarışmacı olduğu programın bu haftaki ünlü konuğu sevilen oyuncu Şükrü Özyıldız olacak. Enis Arıkan ile Şükrü Özyıldız’ın “Kim daha yakışıklı?” çekişmesi seyircileri gülmekten kırıp geçirecek.

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EN YAKIŞIKLI ADAM

Password, çok konuşulacak bir bölüm ile ekrana geliyor. Programın yeni bölümünden yayınlanan tanıtım filmi büyük bir çekişmenin seyirci ile buluşacağının sinyalini verdi.  Enis Arıkan’ın Şükrü Özyıldız için söylediği “Türkiye’de kendimden sonra gördüğüm en yakışıklı adam” sözleri ikili arasındaki rekabeti artırdı. Şükrü Özyıldız’ın yarışmadaki performansı karşısında hırslanan Enis Arıkan’ın komik hallerinin ekrana geldiği tanıtım sosyal medyada da oldukça ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Passwordde

ZORLU MÜCADELE

Şükrü ve Enis’in iki farklı takımda birer yarışmacı ile birlikte yer alacağı mücadelede ünlüler, turlar arasında takımlarını değiştiriyor. Yarışmacılar, Şebnem Bozoklu’nun verdiği zarfın içindeki kelimeyi kullanmadan takım arkadaşına farklı bir kelime ile Password’ü anlatmaya çalışıyor.  En yüksek puanı toplayan yarışmacı, final etabında 250 bin liralık büyük ödül için yarışmaya hak kazanıyor.

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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Passwordde

PASSWORD EMMY YOLUNDA

Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen ve bu yıl 76’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri’nin prime time kategorisinin adayları belli oldu. ABD’de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran yarışma Password, iki dalda Emmy’ye aday gösterildi. “En İyi Game Show” ve “En İyi Game Show Sunucusu” ödüllerine aday gösterilen Password’ün büyük ödüle kavuşup kavuşmayacağı ise Eylül ayında düzenlenecek olan görkemli gecede belli olacak.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Passwordde

YAZ BOYUNCA KANAL D’DE

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği yeni yarışma Password, cuma saat 20:00’de ikinci bölümüyle Kanal D’de yayınlanacak. Yaz sezonu boyunca yarışmacılara kazandıracak, seyircileri heyecanlandıracak Password’ü kaçırmayın!

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#Password#Şükrü Özyıldız#Enis Arıkan

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