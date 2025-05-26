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Ünlü oyuncu sevgiliyle alışveriş

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#Okan Yalabık#İlke Beyaz#Umut Evirgen
Ünlü oyuncu sevgiliyle alışveriş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Okan Yalabık, geçtiğimiz gün sevgilisi İlke Beyaz ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

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Çift, AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Okan Bayülgen, sorulara “Her şey yolunda arkadaşlar, alışverişimizi yaptık, evimize gidiyoruz” yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu sevgiliyle alışveriş

2 milyonluk motorla yollarda

Adının baş harflerinden oluşan özel bir plaka taktırdığı motosikletiyle ilk kez objektife yansıyan Umut Evirgen, yol kenarında kısa bir mola vererek kaskını çıkardı.

Sıcak havada soluklanan ünlü işletmeci, daha sonra yeniden yollara düştü. (Behlül AYDIN)

Ünlü oyuncu sevgiliyle alışveriş

Maldivler kaçamağı

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Hadise, tatil için rotasını Maldivler’e çevirdi.

Güneş ve denizin tadını çıkaran ünlü popçu, tatilin keyifli anlarını Instagram sayfasında “Hayalimdeki kaçamak” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu sevgiliyle alışveriş

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#Okan Yalabık#İlke Beyaz#Umut Evirgen

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