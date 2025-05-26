Ünlü oyuncu sevgiliyle alışveriş

Haberin Devamı

Çift, AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Okan Bayülgen, sorulara “Her şey yolunda arkadaşlar, alışverişimizi yaptık, evimize gidiyoruz” yanıtını verdi.

2 milyonluk motorla yollarda

Adının baş harflerinden oluşan özel bir plaka taktırdığı motosikletiyle ilk kez objektife yansıyan Umut Evirgen, yol kenarında kısa bir mola vererek kaskını çıkardı.

Sıcak havada soluklanan ünlü işletmeci, daha sonra yeniden yollara düştü. (Behlül AYDIN)



Maldivler kaçamağı

Haberin Devamı

Hadise, tatil için rotasını Maldivler’e çevirdi.

Güneş ve denizin tadını çıkaran ünlü popçu, tatilin keyifli anlarını Instagram sayfasında “Hayalimdeki kaçamak” notuyla takipçileriyle paylaştı.