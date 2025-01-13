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Ünlü oyuncu sessiz sedasız biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

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#Görkem Sevindik#Kübra Siyahdemir#Kurtlar Vadisi
Ünlü oyuncu sessiz sedasız biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 11:59

2020 yılında oyuncu Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir sade bir törenle evlenmiş, çift kısa süre sonra da oğullarını kucaklamıştı. Sessiz sedasız evlenen çiftin ayrılığı da öyle oldu. Ünlü oyuncu biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

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Kurtlar Vadisi'yle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile gizlice nikah masasına oturmuştu. Aile arasında yapılan sade bir törenle dünyaevine giren çiftin evlendiği bir yıl sonra ortaya çıkmıştı.

Marsel adında bir oğulları olan çiftin evliliği de uzun sürmedi. Sürpriz bir evliliğe imza atan Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir sessiz sedasız da boşandı.

Dört yıllık evliliği biten Sevindik, boşanma sonrası ilk kez konuştu. Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olan Sevindik, ayrılık sürecini sade bir şekilde geçirmenin kendi tercihleri olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu sessiz sedasız biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

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'SADE BİR EVLİLİĞİMİZ OLDU'

Oyuncu Görkem Sevindik "Özel hayatım, beraber olduğum insansa onu kendi dünyamda ve sade bir şekilde yaşamayı, çok göz önüne sokmamayı tercih ederim dedi ve ekledi: Tercihlerimden sebep; sade bir evliliğimiz oldu, sade bir şekilde yollarımızı ayırdık...

Sevindik, "Hayatının mutlu bir döneminde olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusunu da "Yeni şeyler deneyimliyorum. Şu an o dönemdeyim" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü oyuncu sessiz sedasız biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

 

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#Görkem Sevindik#Kübra Siyahdemir#Kurtlar Vadisi

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