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Ünlü oyuncu performansıyla tam not aldı... Eşref Rüya'nın 'Deli Gürdal'ı fenomen olma yolunda!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Necip Memili#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 11:32

Kanal D’nin heyecan, gerilim ve duygu yüklü dizisi Eşref Rüya, sürükleyici senaryosuyla olduğu kadar her biri izleyicilere farklı duygular yaşatan renkli karakterleriyle de adından söz ettiriyor. O karakterlerden biri de Necip Memili’nin hayat verdiği Gürdal Bozok. Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref Tek’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı olan Gürdal, aynı zamanda Yetimler ekibinin ele avuca sığmayan üyesi. Karizmatik ve çapkın olduğu kadar gözü kara bir tip olan Gürdal “Deli Gürdal” lakabının hakkını sonuna kadar veriyor.

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NECİP MEMİLİ’NİN PERFORMANSINA TAM NOT

Necip Memili’nin performansıyla izleyenlerin takdirini topladığı Gürdal, yerinde duramayan bir karakter olarak öne çıkmasının dışında ezber bozan sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Dizi tarihinin fenomen karakterleri arasına adını yazdırma yolunda ilerleyen Gürdal, romantik anlarda tam bir Casanova’ya dönüşürken, kavga sahnelerinde ise sıra dışı tarzıyla Tarantino filmlerinden fırlamış bir karaktere evriliyor.

Her bölüm sonrası dizinin takipçileri tarafından Gürdal’a özel hazırlanan videolar paylaşım ve beğeni rekoru kırıyor.

Ünlü oyuncu performansıyla tam not aldı... Eşref Rüyanın Deli Gürdalı fenomen olma yolunda

RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Uzak Şehir’in senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın imzasını taşıyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Ünlü oyuncu performansıyla tam not aldı... Eşref Rüyanın Deli Gürdalı fenomen olma yolunda

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Necip Memili#Kanal D

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