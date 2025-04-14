Ünlü oyuncu performansıyla tam not aldı... Eşref Rüya'nın 'Deli Gürdal'ı fenomen olma yolunda!

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NECİP MEMİLİ’NİN PERFORMANSINA TAM NOT

Necip Memili’nin performansıyla izleyenlerin takdirini topladığı Gürdal, yerinde duramayan bir karakter olarak öne çıkmasının dışında ezber bozan sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Dizi tarihinin fenomen karakterleri arasına adını yazdırma yolunda ilerleyen Gürdal, romantik anlarda tam bir Casanova’ya dönüşürken, kavga sahnelerinde ise sıra dışı tarzıyla Tarantino filmlerinden fırlamış bir karaktere evriliyor.

Her bölüm sonrası dizinin takipçileri tarafından Gürdal’a özel hazırlanan videolar paylaşım ve beğeni rekoru kırıyor.

RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Uzak Şehir’in senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın imzasını taşıyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.