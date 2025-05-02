Ünlü oyuncu oğlunu evlendirdi

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Kendisi de 5 kez evlenen Nicolas Cage'in oğlu Weston Cage 4. kez nikah masasına oturdu.

Hollywood'un efsane yönetmeni Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan ve onunla aynı soyadını taşımasına rağmen adını değiştiren Nicolas Cage sinemanın en çalışkan aktörlerinden.

Sektörde haksız avantaj sağlamamak için Coppola ailesinden olduğunu bile gizleyen Nicolas Cage hareketli aşk hayatıyla da nam salmış bir oyuncu.

Patricia Arquette ve Lisa Marie Presley gibi ünlü isimlerle evlenip boşanan Nicolas Cage en sonunda mutluluğu 5. evliliğinde buldu ve şimdi 3 yaşında olan August Francesca adında bir kızı var.

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Kendisi gibi ünlü bir oyuncu ve model olan esi aşkı Christina Fulton'dan 35 yaşında Weston Coppola Cage adında bir oğlu olan Nicolas Cage'in üçüncü eşi Alice Kim'den de Kal-el adını verdiği bir oğlu var.

Nicolas Cage en büyük çcuğu olan Weston Coppola Cage'i geçtiğimiz günlerde evlendirdi.

Babası gibi hızlı bir aşk hayatı olan Weston Cage 35 yaşında dördüncü evliliğini yaptı

Bu, aşk ve ilişkiler konusunda babasına çektiği belli olan Weston Coppola Cage'in de dördüncü evliliği oldu. 2 çocuk babası olan Weston Cage yeni eşi Jenifer Alexa Canter'la nişanlandığını geçen yılın kasım ayında duyurmuştu.

Düğünün gerçekleştiği Jenifer Alexa Canter'ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Evlenir evlenmez adını Jenifer Coppola Cage olarak değştiren taze gelin bu özel günün fotoğraflarını paylaşarak evliliğini sevenlerine duyurmuş oldu.

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Nicola Cage'in düğünde oğlunu yalnız bırakmadığı da bir başka davetlinin çektiği videoyu Instagram'da yayınlamasıyla ortaya çıktı.

Nicolas Cage dördüncü kez kayınpeder oldu...

Weston Coppola Cage'in adı geçen yıl annesi Christina Fulton'ı dövdüğü haberiyle manşetlere taşınmıştı.

Weston Cage’in 28 Nisan 2024'te Fulton'ın Los Angeles'taki evinde meydana gelen bir olayla ilgili olarak annesine yönelik bir darp raporunda şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıkmış, annesi oğlundan şikayetçi olmayınca dosya kapanmıştı.

Weston Cage'in geçen yıl annesi Christina Fulton'a saldırdığı ve dövdüğü ortaya çıkmıştı

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Nicolas Cage ilk göz ağrısı oğlunun düğününde yer alırken Christina Fulton bu özel günde ortalıkta görünmedi.