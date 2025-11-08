Ünlü oyuncu nişanı atmıştı: Onun yanında bile başka kızları süzerdi... 'İyi yaptın o gözü dışarıda adamdan ayrıldın!'

Haberin Devamı

İşte genç oyuncuyla sporcu sevgilisine olan tam da bu... Daha geçen yılın ekim ayında 'Evleniyoruz' diye tüm dünyaya aşklarını ilan eden çift, şimdi yollarını ayırdı.

Evlilik hayalleri yarım kalan bu ünlü çift, oyuncu Nina Dobrev ile snowboard'cu Shaun White.

36 yaşındaki Dobrev, beş yıldır birlikte olduğu ve geçen yıl ekim ayında da nişanlandığı 39 yaşındaki Shaun White ile ayrıldı...

KOLAY OLMADI AMA AYRILDILAR

People dergisinin haberine göre nişanın bozulması Dobrev ile White'ın ortak kararıydı. Hiç kolay olmadı ama çift, birbirlerine sevgi ve saygı duyarak ilişkilerini bitirdi.

İkili son olarak 31 Ağustos günü Los Angeles'ta birlikte görüntülenmişti. Dobrev, 2025 Toronto Uluslararası Film Festivali'nin kırmızı halısında parmağında nişan yüzüğü olmadan poz vermişti.

Geçen yıl ekim ayında nişanlanan Nina Dobrev ile Shaun White'ın ayrılmasını güzel oyuncunun yakın dostları olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

ONUN YANINDA BAŞKA KIZLARI DA SÜZÜYORDU

Dobrev'in dostlarının belirttiğine göre White birine bağlanmaktan korkuyordu. Daha da ötesinde gözü dışarıdaydı.

Aslına bakılırsa Shaun White'ın Nina Dobrev'i aldattığına dair bir kanıt yok. Ama eski çifte tarafsız bir gözle bakanların yorumuna göre snowboard yıldızının gözü dışarıdaydı. Bu durum da öyle kısa sürede değişecek gibi görünmüyordu.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Shaun, spor dünyasında ünlü biri. Kadınlar da onunla konuşmak için can atıyor.

Ayrıca onun güzel kızlara düşkün olduğunu da herkes biliyor. Nina'nın yanındayken bile başka kızları süzerdi" diye anlattı.

Yakın dostlarının yorumuna göre Nina Dobrev, Shaun White'tan çok daha iyi bir hayat arkadaşını hak ediyor.

NİŞANIN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYAMADAN AYRILDILAR

Nina Dobrev ile Shaun White, geçen yıl ekim ayında nişanlandıklarını sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Güzel oyuncu "Huzur içinde uyu sevgili... Merhaba nişanlı" diye yazmıştı.

Shaun White, Dobrev'e beş karatlık bir elmas yüzük ile evlenme teklif etmişti. İki aşığın evlilik için ilk adımı atıkları yer de baştan aşağıya çiçeklerle süslenmişti.

Dobrev ile White 2020 yılından bu yana birlikteydi.

Fakat görünüşe göre Nina Dobrev ile Shaun White'ın evlilik hayali suya düştü.