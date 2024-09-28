Ünlü oyuncu nice badireler atlattı... Kılık değiştirip çocukları sevindirdi

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Amber Heard'e şiddet uyguladığı suçlamaları yüzünden kelimenin tam anlamıyla insan içine çıkamaz hale gelen Depp, onunla yasalar önünde hesaplaştığı son davadan galibiyetle ayrıldı.

Kendi deyimiyle "itibarını kurtardı." Ondan sonra da yeniden kırmızı halıya çıkmaya; projelerde yer almaya başladı.

61 yaşındaki Depp, şu sıralarda San Sebastian Film Festivali'nin konuğu olarak İspanya'da bulunuyor.

Hazır oraya gitmişken de kendisiyle özdeşleyen Kaptan Jack Sparrow kılığına girip Donostia Üniversite Hastanesi'nde çocuk hastaların tedavi gördüğü bölümü ziyaret etti.

Johnny Depp, Karayip Korsanları'nda canlandırdığı Kaptan Sparrow gibi giyinip makyajını da yaparak bir hastanenin pediatri ve onkoloji servislerinde tedavi gören miniklere sürpriz yaptı.

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Onlarla oyunlar oynadı, şakalaştı ve sohbet etti.

Bu arada hatırlatalım ki ünlü oyuncu bunu ilk kez yapmadı. Daha önce de ine aynı kostümle çocuk hastaları sevindirmişti Johnny Depp…

2007 yılında, o dönemde sevgilisi olan Vanessa Paradis'den dünyaya gelen kızı Lily Rose, Londra'daki bir hastanede bir zehirlenme sonucu böbreklerinde oluşan sorun nedeniyle tedavi görüyordu.

Kızının dokuz gün boyunca hastanede yattığı o dönemi "hayatının en karanlık dönemi" olarak nitelendiren Depp, o kötü günleri atlattıktan sonra Jack Sparrow kılığında orada yatan hasta çocukları da ziyaret etmişti.

Daha önce de bu tür hastane ziyaretleri yapan Johnny Depp, kızının başına gelenlerin kendisi için acı bir tecrübe olduğunu belirtip "O deneyimden sonra bu ziyaretler benim için daha önemli bir hale geldi" demişti.