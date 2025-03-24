Ünlü oyuncu Naşit Özcan'dan üzen haber: Solunum cihazına bağlı

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"Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapiyorum bu paylaşımı... Hala yoğun bakımda...solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınlyorum... Sevgilerimle Elif..."



Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan 68 yaşında...