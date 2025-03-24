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Ünlü oyuncu Naşit Özcan'dan üzen haber: Solunum cihazına bağlı

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#Naşit Özcan#Adile Naşit#Beyin Kanaması
Ünlü oyuncu Naşit Özcandan üzen haber: Solunum cihazına bağlı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 09:43

Oyuncu Naşit Özcan geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Özcan'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı paylaştı.

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"Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapiyorum bu paylaşımı... Hala yoğun bakımda...solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınlyorum... Sevgilerimle Elif..."

Ünlü oyuncu Naşit Özcandan üzen haber: Solunum cihazına bağlı

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan 68 yaşında...

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#Naşit Özcan#Adile Naşit#Beyin Kanaması

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