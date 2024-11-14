Ünlü oyuncu kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser tedavisi görüyorum

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Today adlı programda Hoda Kotb'un konuğu olan Coulier, beş hafta önce kan kanseri teşhisi konulduğunu ve hemen kemoterapi tedavisinin başladığını söyledi.

Hastalığının üçüncü evresinde olduğunu belirten Dave Coulier, "Bu süreçte üç kez ameliyat oldum. Kemoterapi gördüm ve bunun sonucu olarak saçlarımın bir bölümü döküldü" diye konuştu.

Yaşadığı zorluklara rağmen mizah gücünü yitirmeyen Coulier "Bir çeşit bebek kuşa benziyorum" diyerek şaka da yaptı. Ama teşhis ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini söylemeden de duramadı.

Ünlü oyuncu yakalandığı kanserin saldırgan bir tür olduğunu belirtti.

HASTALIĞININ TEDAVİ EDİLEBİLİR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

65 yaşındaki Dave Coulier, önce kasık bölgesinde bir tümör bulunduğunu ve yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi aldığını söyledi.

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Coulier, teşhis kendisine telefonla bildirildiğinde evde yalnız olduğunu ve sonra karısı Melisa'ya haberi verdiğini de anlattı.

Oyuncu yakalandığı kanserin tedavi edilebilir durumda olduğunu da ekledi.

Dave Coulier, ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı dizideki Joey Amca karakteriyle hafızalarda yer etmişti.

Coulier, ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı diziyle hafızalara kazınmıştı.