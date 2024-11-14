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Ünlü oyuncu kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser tedavisi görüyorum

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#Dave Coulier#Evimiz Hollywood'da#Full House
Ünlü oyuncu kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser tedavisi görüyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 13:19

Ekranın bir dönemine damgasını vuran Full House (Bizim Ev) adlı diziyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Dave Coulier, kansere yakalandığını açıkladı.

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Today adlı programda Hoda Kotb'un konuğu olan Coulier, beş hafta önce kan kanseri teşhisi konulduğunu ve hemen kemoterapi tedavisinin başladığını söyledi.

Hastalığının üçüncü evresinde olduğunu belirten Dave Coulier, "Bu süreçte üç kez ameliyat oldum. Kemoterapi gördüm ve bunun sonucu olarak saçlarımın bir bölümü döküldü" diye konuştu.

Yaşadığı zorluklara rağmen mizah gücünü yitirmeyen Coulier "Bir çeşit bebek kuşa benziyorum" diyerek şaka da yaptı. Ama teşhis ve tedavi sürecinin zorlu geçtiğini söylemeden de duramadı.

Ünlü oyuncu yakalandığı kanserin saldırgan bir tür olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser tedavisi görüyorum

HASTALIĞININ TEDAVİ EDİLEBİLİR OLDUĞUNU SÖYLEDİ
65 yaşındaki Dave Coulier, önce kasık bölgesinde bir tümör bulunduğunu ve yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi aldığını söyledi. 

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Coulier, teşhis kendisine telefonla bildirildiğinde evde yalnız olduğunu ve sonra karısı Melisa'ya haberi verdiğini de anlattı.

Oyuncu yakalandığı kanserin tedavi edilebilir durumda olduğunu da ekledi.

Dave Coulier, ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı dizideki Joey Amca karakteriyle hafızalarda yer etmişti.

Ünlü oyuncu kötü haberi kendisi duyurdu: Kanser tedavisi görüyorum

Coulier, ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı diziyle hafızalara kazınmıştı.

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#Dave Coulier#Evimiz Hollywood'da#Full House

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