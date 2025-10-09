Bıkıp usanmadan anne olmasını beklediler... Tam 20 yıl hamile kalmaya çabaladı.. Ama hâlâ elleri bomboş!

Haberin Devamı

Bu sözler, yıllar boyunca hakkında kesintisiz hamilelik söylentileri çıkarılan bir ünlüye ait.

Verdiği bir tek röportaj dışında kendisi bu konuda konuşmamayı tercih etti. Ama ikinci kez bu konudaki sessizliğini bozdu. Özellikle de "çocuk yapmıyor, çünkü bencil bir işkolik" söylemlerine toplu cevap verdi.

Eğer magazin dünyasını takip ediyorsanız Jennifer Aniston'dan söz ettiğimizi çoktan anladınız zaten. Önce Brad Pitt ile evlendi, Angelina Jolie uğruna yuvası yıkıldı.

Jennifer Aniston, yıllardır hep hamilelik söylentileriyle gündeme geldi. Hatta bir ara ayda birkaç kez Aniston'ın hamile olduğu haberleri magazin basınının manşetlerinde yer alıyordu.

Haberin Devamı

İkinci evliliğini Justin Theroux ile yaptı o da kısa sürdü. Sonrasında hayatına birçok sevgili girdi...

Bütün bunlar olup bitti ama 56 yaşına gelen Jennifer Aniston hiç çocuk sahibi olmadı.

Hakkında neredeyse ayda birkaç kez çıkan hamilelik söylentileri de birkaç yıl öncesine kadar bitmek bilmedi.

Belli ki artık yaşı gereği onunla ilgili bu tür söylentiler kesildi.

'20 YIL BOYUNCA NE ZORLUKLAR ÇEKTİĞİMİ BİLMİYORLAR'

Daha önce gençlik yıllarında yumurtalıklarını dondurmadığı için pişman olduğunu itiraf eden Jennifer Aniston, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda ilk kez bu bebek konusuna değindi ve bugüne kadar anlatmadıklarını kelimelere döktü.

Aniston röportajda, hiç çocuğu olmadığı için kendisine "bencil bir işkolik" diyenlere de yanıt verdi.

Oyuncu "Benim hikayemi bilmiyorlar ya da 20 yıl boyunca bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak için ne zorluklar yaşadığımı bilmiyorlar. Çünkü insanlara tıbbi sorunlarımı anlatmıyorum" diye konuştu.

Jennifer Aniston "Bu kimseyi ilgilendirmez. Ama öyle bir nokta geliyor ki tüm bu söylenenleri duymamak mümkün değil. İnsanlar durmadan çocuk sahibi olamayacağımı, aile kuramayacağımı çünkü bencil bir işkolik olduğumu anlattılar" dedi.

Haberin Devamı





'AİLEM VE ARKADAŞLARIM GERÇEĞİN FARKINDA'

Her ne kadar duymamaya, umursamamaya çalışsa da bunların bir noktada kendisini etkilediğini saklamadı oyuncu.

"Bunlar beni etkiliyor... Sonuçta ben de insanım" diyerek bir anlamda bu konudaki isyanını da dile getirdi.

Oyuncu, diğer yandan çocuksuz olması konusunda söylenen bunca söze yaşı ilerledikçe alıştığını da dile getirdi. Bunca zamandır hakkında ortaya atılan "bencil işkolik" söylemini artık düzeltme gereği duymadığını da sözlerine ekledi.

Sonra da şunları söyledi: "Bazen adalet duygusunu hissediyorum... Yanlış anlatıları düzeltmem gerektiğini... Ama sonra düşünüyorum... Ailem gerçeğimi biliyor, arkadaşlarım gerçeğimi biliyor..."

Haberin Devamı





'KEŞKE YUMURTALARIMI DONDURMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLESELERDİ'

Jennifer Aniston, bundan bir süre önce verdiği bir röportajda, başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek tedavisinin ardından "Keşke gençlik yıllarımda biri bana yumurtalarımı dondurmam gerektiğini söyleseydi" diye konuşmuştu.

"Bebek sahibi olma çabaları benim için zorlu bir yolculuktu" diyen Aniston 30'lu ve 40'lı yaşlarında sürekli hamile kalmaya çalıştığını anlattı.

O dönemi "Yıllarca süren spekülasyonlar, gerçekten çok zordu. Tüp bebek tedavisi görüyordum. Çin çayları içiyordum. Elimden gelen her şeyi yapıyordum" sözleriyle hatırladı.

Aniston'ın ilk evliliğini yaptığı Brad Pitt ile boşanmasının nedeninin de çocuk olduğu konuşuluyordu. Aniston bunu da yalanladı.

Haberin Devamı

Brad Pitt'e bir çocuk vermek istemediği için boşandıkları söylemlerinin baştan aşağıya yalan olduğunu anlattı.





Jennifer Aniston bir röportajında çocuk sahibi olmak için artık geç olduğunu "Gemi gitti" sözleriyle ifade etmişti.





Aniston bir süredir Jim Curtis ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemde. Curtis, Hollywood'da tanınmış bir hipnoterapist.





Jennifer Aniston, 2000 ile 2005 yılları arasında Brad Pitt ile evlendi. Ama Pitt, Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştığı Angelina Jolie ile aşka düşünce evlilikleri bitti.

Haberin Devamı





Aniston ikinci evliliğini de 2015 ile 2018 arasında Kanadalı oyuncu Justin Theroux ile bir evlilik yaptı.