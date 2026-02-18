Ünlü oyuncu iyilik meleği çıktı… Büyük servetini insanların faturalarını ödemek için kullanıyor… Bağışlarını bile isimsiz yapıyor

Haberin Devamı

Dizi final yaptıktan sonra da irili ufaklı yapımlarda yer almaya devam etti. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen, magazin basınında da adını pek görmediğimiz kendi halinde bir yıldızdı…

“Big Bang Theory” dizisinin oyuncularından Kunal Nayyar, dizi 2019’da sona erdikten sonra kendini, hiç alışık olmadığı şekilde birden manşetlerde buldu.

Bunun ardında yatan neden ise deyim yerindeyse göz yaşartacak cinsten…

SERVETİNİ İHTİYACI OLANLARA GİZLİCE DAĞITIYOR

Bir dönem dizideki diğer oyuncu arkadaşları gibi bölüm başına astronomik ücretler alan ve yüklüce para kazanan ünlü oyuncunun bu serveti gizlice ihtiyacı olanlara dağıttığı ortaya çıktı.

Kunal Nayyar, Aralık 2025'te iPaper'a verdiği ve sosyal medyada viral olan bir röportajda, “Para bana daha fazla özgürlük verdi ve en büyük hediye onu geri verme, insanların hayatlarını değiştirme yeteneğidir” demişti.

Ünlü oyuncunun bu röportajın ardından ünüyle birlikte gelen yüklüce servetini ihtiyaç sahiplerine dağıttığı ortaya çıktı. Kunal Nayyar ve eşi Neha Kapur yıllardır hiç tanımadıkları insanların tıbbi harcamalar için ihtiyaç duydukları paraları ödüyorlar.

HİÇ TANIMADIKLARI İNSANLARIN HASTANE MASRAFLARINI KARŞILIYORLAR

Kunal Nayyar, eşiyle birlikte isimsiz şekilde yaptıkları yardımı “Köpekleri sevdiğimiz için hayvan yardım kuruluşlarını da destekliyoruz. Ama gerçekten yapmayı sevdiğimiz şey, geceleri GoFundMe'ye girip rastgele ailelerin tıbbi faturalarını ödemek. Bu benim maskeli kahramanlık olayım! Yani hayır, para bize bir yük gibi gelmiyor. Evrenden gelen bir lütuf gibi geliyor.” sözleriyle anlatıyor.

Kunal Nayyar oyunculuk kariyerinden elde ettiği servetinin kendisine “ağır gelmediğini”, çünkü bu sayede değerli amaçlara anonim olarak bağış yapabildiğini açıkladı.

Ekonomi dergisi Fortune’a göre, 2007'den 2019'a kadar 12 sezon boyunca devam eden sevilen dizide Raj Koothrappali karakterini canlandıran aktörün net serveti 45 milyon dolar.

Ve Kunal Nayyar bu büyük servetinden ayırdığı parayı hiç düşünmeden, üstelik de tanımadığı insanların yararına harcamaktan kaçınmıyor.

"BİZİ BAŞKALARI DEĞİL KENDİMİZ KURTARABİLİRİZ"

Aralık ayındaki röportajda aktör, daha fazla cömertliğin daha fazla mutluluk getireceğine inandığını açıkladı: "Şu anda insanlar mutlu değil, çünkü hepimiz başkasının nazik olmasını bekliyoruz. Bir başkanın veya bir politikacının, bir liderin gelip bize dünya barışını getirmesini bekliyoruz."

Kunal Nayyar’a göre büyük çaptaki değişimleri kendi kendimize küçük çapta hamleler yaparak sağlamak mümkün hatta böylesi daha doğru. Ünlü oyuncu konuya "Komşunuz kapınıza çayına şeker istemeye geldiğinde kapıyı kilitleyip 'git buradan' derseniz, dünya barışı olmaz" diye yaklaştığını söylüyor ve “Kimse gelip sizin için dünyayı değiştirmeyecek. Bunu kendiniz yapmalısınız" diyor.

Sosyal medyada yeniden ortaya çıkan ve viral olarak milyonlarca kişiye ulaşan röportaj, aktör James Van Der Beek'in 11 Şubat'taki ölümünden bu yana 2,6 milyon dolardan fazla para toplayan, merhumun ailesi için başlatılan bağış kampanyasının büyük başarısının ardından sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLEN ÜNLÜ OYUNCUNUN AİLESİNE DE AYNI ŞEKİLDE YARDIM TOPLANMIŞTI

"Dawson's Creek" yıldızının eşi Kimberly ve altı çocuğu, GoFundMe sayfasındaki açıklamaya göre, pahalı kanser tedavileri nedeniyle "belirsiz bir gelecekle karşı karşıya" kaldıkları için "parasız" durumdaydılar.

GoFundMe, insanların kazalar ve hastalıklar gibi zorlu durumlarla karşılaşmasından çeşitli etkinliklere kadar ihtiyaç duydukları parayı toplamasına yarayan ABD merkezli kitlesel bir fonlama platformu. Platformun verilerine göre 2010'dan 2024'ün başlarına kadar GoFundMe’de 150 milyondan fazla bağışçı tarafından 30 milyar dolardan fazla para toplandı.