Ünlü oyuncu iki yıldır savaştığı kanseri yendi… ‘Yaşadığım her gün artık bana bir hediye’

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 15:43

Ekranların sevilen yüzü iki yıl önce kansere yakalanmış, yaşadığı zorlu süreci hayranlarına kendisi duyurmuştu. Bu mücadele boyunca hastalığıyla savaş vermekle kalmayan ünlü oyuncu bir yandan da büyük maddi sıkıntılar çekmişti.

ABD’de kutlanan ve halkın hayatta sahip oldukları imkanlara ve güzelliklere teşekkürlerini sundukları Şükran Günü gelip çatınca Nicole Eggert de bu özel bayramı kendisi gibi zor duruma düşenler, yardıma muhtaç hale gelenler için düzenlenen bir hayır etkinliğinde kutlamak istedi.

İKİ YILLIK KANSER SAVAŞINI SONUNDA KAZANDI

Katıldığı yardım etkinliğinde soruları cevaplayan ünlü oyuncu son iki yıldır mücadele ettiği meme kanserini yendiğini ve yapılan tarama testlerinde vücudunda kanserin izine rastlanmadığını da burada müjdeledi.

Sahil Güvenlik başta olmak üzere birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu 2. evre meme kanserine yakalanmış, kemoterapi tedavisi görmenin yanında iki memesi de kanserli hücrelerden kurtulabilmesi için ameliyatla alınmıştı.

İKİ KIZIYLA HAYIR ETKİNLİĞİNE GİTTİ

İki kızını da bu yardım etkinliğine götüren ve onların da bu duyarlılığa sahip olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Nicole Eggert yıllarca meme kanseriyle mücadele ettikten sonra artık her güne bir hediye gibi yaklaşıyor.

"Burada olabildiğim için mutluyum. Artık her gün bir hediye gibi ve... diğer kızım New York'tan gelecek. Böylece hepimiz birlikte olacağız ve iki çocuğunuzun aynı anda aynı çatı altında olması gibisi yok. Bu büyülü bir şey" diye konuşan Nicole Eggert kızlarına da yardımsever olmayı öğretmiş.

"BAŞKALARINA YARDIM ETMEDEN YAŞANMAZ"

"Başkalarına yardım etmek her zaman önemlidir. Ve gereklidir. Bu yüzden kızlarımın da bana katılmasına seviniyorum, bundan keyif alıyorlar. Onlar iyi çocuklar ve ayrıcalıklı hayatımızın içinde kaybolup gidebiliyoruz, bu yüzden etrafınıza bakmanız ve etrafınızdaki kötü şeyleri fark edip harekete geçmeniz önemli.”

Nicole Eggert’e 2023'in hemen başında 2. evre kribriform karsinom meme kanseri teşhisi kondu. Ünlü oyuncu ağustos ayında meme kanseriyle mücadele etmek için ameliyat olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu ameliyat sonrası sosyal medya hesabından "Şu anda iyiyim. Herhangi bir hastalık için negatif çıktım. Bu harika. Ama bu aydan aya değişen bir şey. Yani, sağlıklı olduğum raporunu alıyorum, sonra ayın geri kalanının tadını çıkarıyorum ve sonra her şeyi tekrarlıyoruz. Yani biliyorsunuz, asla bitmiyor. Bu her zaman böyle bir yolculuk. Ama şikayetçi değilim. Şimdiye kadar her şey yolunda görünüyor ve belirtiler temiz," demişti.

MENOPOZA GİRDİĞİNİ SANDI, KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Eggert, teşhisini ilk olarak Ocak 2024'te People dergisine verdiği bir röportajda açıkladı. "Charles in Charge" dizisinin yıldızı, ilk başta sol göğsünde ağrı hissettiğini ve üç ay içinde 11 kilo aldığını söyledi.

Bunların menopoz belirtileri olduğunu düşünen Eggert, ekim ayında kendi kendine elle muayene yaptığı sırasında bir kitle tespit edince şaşırdı. Eggert'in doktorları, Aralık 2023'ün başlarında kendisine 2. evre kribriform karsinom meme kanseri teşhisi koydu.

MEMELERİ AMELİYATLA ALINDI, KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Teşhisi konulduktan sonra Eggert ilk mastektomi (kanserli hastalarda memelerin ameliyatla alınması) ve lenf düğümü çıkarma ameliyatını geçirdi. Oyuncu, Temmuz 2024'te kemoterapiyi tamamladı ve radyoterapi gördü.

Aralık 2024'te verdiği bir röportajda Eggert, tedavi planının bir sonraki adımı olarak ikinci bir mastektomi ve meme rekonstrüksiyonu geçireceğini açıkladı. Eggert, bu ameliyatların ardından ya histerektomi (rahmin ameliyatla alınması) geçireceğini ya da hormon tedavisine başlayacağını söyledi.

10 YIL BOYUNCA İLAÇ KULLANACAK

Bu tedavi Nicole Eggert’in artık iyileşmiş olsa da önümüzdeki 10 yıl boyunca kanserin tekrarlamaması için sürekli ilaç kullanması anlamına geliyor.

Sadece kanserle boğuşmakla kalmayan Nicole Eggert zaten bir süredir ilerleyen yaşı nedeniyle oyunculuk işleri bulmakta zorlanırken hastalanınca maddi olarak da büyük bir çöküş yaşadı.

Hastalandığı günden beri yaşadıklarını dürüstçe ve büyük bir cesaretle paylaşan ünlü oyuncunun yardımına eski dizi arkadaşları koştu ve onun için yardım kampanyaları düzenlediler.

MADDİ AÇIDAN DARA DÜŞTÜ, İKİ KIZI İÇİN SAVAŞTI

28 ve 14 yaşında iki kızı olan Nicole Eggert çocuklarını babaları olmadan tek başına büyütmüştü. Ünlü oyuncu kansere yakalanınca en büyük kaygısı da kızları oldu.

Geçen yıl “Ailem yok. Hiçbir şeyim yok” diyen Nicole Eggert, kanserle savaşıp onu yeneceğini ve kızlarını yalnız bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti.

