Ünlü oyuncu daha 22 yaşında evlenmişti: Meğer büyük hata etmişim... Kocam gizlice benden para çaldı

Ama bazen el ele çıkılan bu yolun bir noktasında işler değişebilir, verilen sözler havada kalabilir.

ESKİ KOCASI DİZİDEN KAZANDIĞI PARAYI UFAK UFAK ÇALMIŞ

İşte bir döneme damgasını vuran The Sopranos adlı dizide rol alan ve bu şekilde ünlenen Jamie Lynn Sigler'ın başına gelen de bu.

Şu anda 44 yaşında olan Sigler, anılarını topladığı And So It Is'de bu konuyu satırlara döktü.

Jamie Lynn Sigler kitabında, eski kocası AJ Discala'nın, The Sopranos dizisinden kazandığı paradan yüzbinlerce doları kendisinden gizli olarak aldığını daha doğrusu çaldığını ileri sürdü.

Sigler, 2003 ile 2005 arasında evli kaldığı Discala ile yollarını ayırdıktan sonra mali konularda ortaklıklarının sürdüğünü belirtti.

PARALARIN GİTTİĞİNİ MUHASEBECİ AİLE DOSTU FARK ETTİ

Oyuncu "Ne kadar param olduğunu bile bilmiyordum. Sonra muhasebeci olan bir aile dostumuz Discala ile olan ortak hesaplarımıza bir göz atmak istedi. O sırada da yüz binlerce dolarımın kayıp olduğunu fark etti" diye anlattı durumu.

Sigler, muhasebeci incelemesi sonucu olup biteni şu şekilde satırlara döktü: "Muhasebeci dostum olup biteni kendi bakış açısıyla anlattı. The Sopranos dizisi için bölüm başına aldığım para, şirket hesabına yatıyordu. Ertesi gün de bu paranın belli bir kısmı yaşam giderlerimiz için ortak hesaba aktarılıyordu."

Sonra ortaya çıktığına göre bu ortak hesaptan bir miktar para Sigler'ın bilmediği başka bir hesaba geçiyordu. Hem de düzenli olarak...

Siegler, başına gelen bu olayı, anılarını topladığı And So It Is A Memoir of Acceptance and Hope (Ve İşte Böyle: Kabulleniş ve Umut Üzerine) adlı kitapta anlattı.

ÇOKTAN O PARADAN UMUDUNU KESTİ

Görünüşe göre ortak hesaptan alınan para ufak miktarda oluyordu ve bu yüzden de çok dikkat çekmiyordu.

Jamie Lynn Sigler'ın iddiasına göre söz konusu bu para kocası AJ Discala tarafından çalınıyordu.

Üstelik oyuncu kendisinden habersizce alınan bu paranın miktarını hala öğrenebilmiş değil. Doğrusu bu konunun üstüne gitmek ve mücadele etmek de istemiyor.



Bu durumu da "Bu para sonsuza dek kapatmak istediğim bir bölüm" diye anlattı kitabında.





22 YAŞINDA YAPTIĞI EVLİLİĞİ 'HATA' DİYE NİTELENDİRDİ

Jamie Lynn Sigler, kitabında henüz 22 yaşındayken yaptığı bu evliliği "bir hata" olarak nitelendirdi.

"Sadece 20'li yaşlarımdaydım. Kim olduğumu anlamaya çalışıyordum. O zamanlar bu evlilik bana can simidi gibi gelmişti. Ama şimdi büyük bir hata olduğunu biliyorum. Bu çelişkiyi çözmem yıllar sürdü" diyerek ilk evliliğini değerlendirdi Sigler.

Bu arada Sigler'ın söz konusu evliliği yaptığı sırada 22, Discala'nın ise 32 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Jamie Lynn Sigler, 1999'dan 2007 yılına kadar altı sezon boyunca The Sopranos dizisinde Meadow Soprano karakterine hayat verdi. Dizide, 2013'te hayata veda eden usta oyuncu James Gandolfini ile birlikte Robert Iler, Edie Falco, Vincent Pastora, Lorroine Bracco'nun da aralarında bulunduğu bir kadro rol alıyordu.

Jamie Lynn Sigler, 2016 yılından bu yana Cutter Dykstra ile evli. Çiftin 2013 ve 2018 doğumlu iki çocuğu bulunuyor.





Bu arada Sigler'ın Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ettiğini de not düşelim. Ama kariyerine zarar vermemesi için 15 yıl boyunca bu gerçeği sakladı. Şimdilerde ise bu konuda daha açık sözlü davranıyor ve hastalığıyla ilgili konuşuyor.