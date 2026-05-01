Ünlü oyuncu hayatını kaybetti… Geride 3 yaşındaki hasta kızı kaldı

Güney Kore eğlence sektörü bir trajedi daha yaşadı.

Ünlü oyuncu Park Dong-bin geçtiğimiz gün ölü bulundu. Geride eşi ve üç yaşındaki kızı kaldı.

56 yaşındaki oyuncunun cesedinin açılışı için hazırlık yaptığı Pyeongtaek'teki restoranının içinde bulunduğu açıklandı.

Korea Times gazetesine göre, yıldızın cesedi, yeni işinde kendisine yardımcı olan bir tanıdığı tarafından bulundu. Pyeongtaek Polis Karakolu yetkilileri, olayda herhangi bir cinayet delili olmadığını ve intihar notu da bulunmadığını söyledi.

Park Dong-bin’in ölüm nedenine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Park trajik ölümüyle altı yıllık eşi Lee Sang-yi ve doğduğundan beri ciddi bir kalp hastalığıyla mücadele eden üç yaşındaki kızı Jiyu'yu geride bıraktı.

Park, 2024 yılında Kore terapi programı Oh Eun-young'un Altın Danışmanlık Merkezi'nde verdiği duygusal bir röportajda kızının sağlık sorunlarından bahsetmişti.

Ünlü oyuncu kızının durumunu "Sol kalp hipoplastik sendromu var, yani sol ventrikül ve aort gelişmemiş durumda. Kalp nakli veya ameliyatlar olmadan ölebilir" sözleriyle anlattı.

Jiyu, doğduktan sadece dört gün sonra ilk ameliyatını geçirdi ve daha sonra iki ameliyat daha oldu. Aynı röportajda Park, yaşlı bir baba olmaktan dolayı özgüven eksikliği hissettiğini ve insanların onu sık sık Jiyu'nun dedesi sandığını da itiraf etmişti.

Star News Korea'ya göre, "54 yaşında bir babayım ve sonuna kadar ailemin sorumluluğunu üstlenip üstlenemeyeceğimden endişeleniyorum" Park Dong-bin’in kendi hikâyesi de yürek burkan cinstendi.

Çocukken cinsel saldırıya uğradığını itiraf eden ünlü oyuncu "Çok küçükken cinsel saldırıya uğradım. Hala unutamıyorum. Ergenliğe girdiğimde ve cinsellik hakkında bilgi edindiğimde bunun cinsel saldırı olduğunu anladım. Kimse sormadı ve ailem ve eşim bilmiyordu" demişti.

Hikâyesini yıllar sonra neden paylaştığı sorulduğunda "Çünkü bir çocuğum var. Sevgili kızımın asla bu acıyı yaşamasını istemedim. Yanlış olanın yanlış olduğunu söylemek istedim" diyen Park Dong-bin’in yaşadığı zorluklara rağmen her zaman kızına öncelik veren sevgi dolu bir baba olduğu söyleniyordu.

Son sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa, küçük kızı Jiyu ameliyatlarını atlatmış ve şimdi mutlu ve sağlıklı küçük bir kız çocuğu gibi görünüyordu...

Park, 1998 yapımı Shiri filminde küçük bir rolle kariyerine başladı. Daha sonra çoğunlukla küçük yardımcı roller ve figüran rollerle de olsa, düzinelerce film ve Kore dizisinde rol aldı.

Hiçbir zaman A listesinde bir oyuncu olamasa da Park, portakal suyunu tükürdüğü küçük bir sahnenin Asya'da viral bir meme haline gelmesiyle ünlü oldu. Meme'nin popülerliği, Park'a popüler Kore varyete şovlarında birçok kez yer alma fırsatı kazandırdı ve profilini yükseltmesine yardımcı oldu.

Ünlü oyuncu ölümünden önce kendi restoranını açmaya çalışıyordu.