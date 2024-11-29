Ünlü oyuncu, hayatını adadığı sahnede son nefesini verdi

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Salonu dolduran yüzlerce izleyicinin karşısında yaşanan olay Kanada'nın Edmonton kentindeki Citadel Tiyatrosu'nda geçtiğimiz pazar günü yaşandı.

A Christmas Carol (Bir Noel Şarkısı) adlı oyunda görev alan emektar oyuncu Arnold, bir anda sahnede yere yığıldı.

Sağlık ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Fakat yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı ve ünlü oyuncunun, daha tiyatrodan çıkarılmadan hayatını kaybettiği açıklandı.

Trajik olayın ardından Citadel Tiyatrosu'nun yöneticisi Jessie Van Rijn ve sanat yönetmeni Daryl Cloran yaptıkları ortak açıklamada "Onun varlığı her role neşe, duygu ve derinlik kattı. Sanatsal katkıları ve kocaman sarılmaları çok özlenecek" satırlarına yer verdi.

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Van Rijn ve Cloran, Julien Arnold'ın bu ani kaybının ardından, zor süreçte oyuncunun ailesinin özel hayatın saygı gösterilmesini rica etti.

Kanada'da tiyatro sahnelerinin tanınmış oyuncularından biri olan Julien Arnold, Oz Büyücüsü ve Bir Noel Şarkısı başta olmak üzere birçok oyunda rol almıştı.

Julien Arnold, rol aldığı oyun sırasında sahnede yere yığıldıktan sonra hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Hayatını adadığı sahnede son nefesini veren Julien Arnold, Sheiny Stanave ile evliydi.