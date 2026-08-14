ÃœnlÃ¼ oyuncu 'hanÄ±m kÃ¶ylÃ¼' oldu... 'Ã‡ocuÄŸumuzun bakÄ±mÄ±na destek olsun diye kaynanama yakÄ±n oturmak istedik'

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Bunun da tÃ¼rlÃ¼ tÃ¼rlÃ¼ nedenleri var.

BazÄ±larÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± daha doÄŸal ortamda bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in bÃ¶yle bir karar alÄ±yor. BazÄ±larÄ± da artÄ±k kendisi biraz kafa dinlemek ve sakin yaÅŸamak iÃ§in.

Hatta aralarÄ±nda doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k yerleÅŸim yerlerine dÃ¶nÃ¼p babadan, atadan kalma Ã§iftÃ§ilik iÅŸini sÃ¼rdÃ¼ren bile var.

Ä°ÅŸte rol aldÄ±ÄŸÄ± Twilight (AlacakaranlÄ±k) serisiyle tanÄ±nan Kellan Lutz da tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p daha kÃ¼Ã§Ã¼k ve doÄŸal bir ortamda yaÅŸamayÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ± orada bÃ¼yÃ¼tmeyi seÃ§enlerden biri.

41 yaÅŸÄ±ndaki Lutz, bir sÃ¼redir 'Ã‡ok seviyorum' dediÄŸi California'nÄ±n yani gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalbinin uzaÄŸÄ±nda Tennessee'de yaÅŸÄ±yor karÄ±sÄ± ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte.

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SunuculuÄŸunu Michael Rosenbaum'un Ã¼stlendiÄŸi Inside of You adlÄ± programa konuk olduÄŸunda da bunun nedenlerini anlattÄ± Lutz.



Ã‡OCUK BAKIMINDA AÄ°LE DESTEÄžÄ°NE Ä°HTÄ°YAÃ‡ DUYDULAR

"California'yÄ± seviyorum. GerÃ§ekten seviyorum. Tennessee'ye taÅŸÄ±nma kararÄ±mÄ±z da ikinci Ã§ocuÄŸumuzun doÄŸumundan sonra geldi" diye konuÅŸtu.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kellan Lutz'un karÄ±sÄ± Brittany, Orange County'de dÃ¼nyaya geldi ve orada bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ama sonra ailesiyle birlikte California'da yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Kellan Lutz, 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana Brittany Lutz ile evli. Ã‡iftin, 2021 doÄŸumlu Ashtyn Lily adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ile 2022 doÄŸumlu Kasen Lane adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.



Fakat dÃ¼nyayÄ± kilit altÄ±na alan Covid 19 pandemisi sÄ±rasÄ±nda Brittany'nin ailesi, memleketleri olan Orange County'ye dÃ¶nme kararÄ± aldÄ±.

Onlar gittikten sonra da Brittany ve Kellan Lutz iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±yla birlikte aile desteÄŸinden uzak kaldÄ±lar.

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UFAKLIKLARDAN BÄ°RÄ° HASTALANINCA ZORLANDILAR

Kellan Lutz da ailesiyle birlikte Orange County'ye taÅŸÄ±nmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndaki asÄ±l nedenin iÅŸte bu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zdan biri hastalanmÄ±ÅŸtÄ±. KarÄ±m da iki Ã§ocuÄŸa birden bakmakta zorlanÄ±p kendini Ã§aresiz hissetti" diye konuÅŸtu Kellan Lutz.

EÅŸinin, kendi annesinden destek alarak Ã§ocuklarÄ±na daha rahat bakacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Oyuncu bu sÃ¼recin geri kalanÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "KarÄ±m bana bizim de taÅŸÄ±nÄ±p taÅŸÄ±namayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sordu. Ben de bu isteÄŸi kabul ettim."



Ã‡EVRELERÄ°NDEKÄ° Ã‡OK Ä°NSAN BU ÅžEKÄ°LDE YAÅžIYOR

Kellan Lutz'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§evrelerinde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu olan Ã§iftlerin Ã§oÄŸu da aile desteÄŸi alabilmek iÃ§in onlara yakÄ±n yerlerde yaÅŸamayÄ± seÃ§iyor.

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Sonra Lutz Ã§ifti Tennessee'ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸlarda bunun birkaÃ§ yÄ±llÄ±k bir deneyim olarak planlamÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak sonradan bu hayat tarzÄ± onlarÄ±n hoÅŸuna gitti.

Lutz'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re karÄ±sÄ± Brittany, iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun bakÄ±mÄ±nda zorlanÄ±nca ailesinden destek almak iÃ§in onlara yakÄ±n yere taÅŸÄ±nmak istedi. Oyuncu da bunu kabul etti.

YaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r Tennessee'de Franklin adlÄ± kasabaya yerleÅŸmiÅŸ olan Lutz da "Åžimdi burada ne kadar kalacaÄŸÄ±mÄ±zdan emin deÄŸilim" diyerek orada yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini belirtti.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yaÅŸadÄ±klarÄ± yerde geniÅŸ bir arazileri var. BÃ¶lge sakinleriyle de Ã§oktan kaynaÅŸÄ±p gÃ¼Ã§lÃ¼ bir topluluk oluÅŸturmuÅŸ durumdalar.

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SÄ°NEMA SEKTÃ–RÃœNDEN Ã‡OK FAZLA KÄ°ÅžÄ° VAR

Ä°ÅŸin daha da ilginci ailesiyle birlikte yeni hayat kurduklarÄ± Franklin'de sinema sektÃ¶rÃ¼nden Ã§ok kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi Kellan Lutz. "Son zamanlarda burada Los Angeles'ta olduÄŸundan Ã§ok daha fazla film galasÄ±na gittim" diye konuÅŸtu.

Elbette bunca rahatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re daha kÄ±rsal kesimde yaÅŸamanÄ±n bazÄ± zorluklarÄ± da var.

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Bunu da "Biz mevsim insanÄ± deÄŸiliz. Burada bazen hortumlar oluyor. Ã–zellikle Ã§ocuk sahibi olduktan sonra bu tÃ¼r kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± bizi daha Ã§ok endiÅŸelendirmeye baÅŸladÄ±. En Ã§ok da eÅŸimi" dedi.

Kellan Lutz, her ne kadar Tennessee'deki hayatÄ±ndan memnun olsa da ileride Ã§ocuklarÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde California'ya dÃ¶nme ihtimalini gÃ¶z ardÄ± etmediklerini de sÃ¶zlerine ekledi.

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