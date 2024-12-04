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Ünlü oyuncu Giray Altınok: 3 gün yemek yemedik bakkaldan erzak istedim

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#Giray Altınok#Prens#İbrahim Selim
Ünlü oyuncu Giray Altınok: 3 gün yemek yemedik bakkaldan erzak istedim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 08:54

Ünlü oyuncu Giray Altınok, İstanbul’a ilk geldiği zamanlar yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı. Altınok, “Bir seferinde 3 gün yemek yemedik. Bakkaldan erzak istedim. Adam koca bir poşet erzak verdi. Bakkaldan çıkıp köşeyi dönünce hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağladım” dedi.

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Prens” dizisiyle adından söz ettiren Giray Altınok, İbrahim Selim’in “Bu Gece” adlı YouTube programına konuk oldu.

Altınok, İstanbul’a ilk geldiği zamanlar yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: “Bir seferinde 3 gün yemek yemedik. O kadar para yok. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10’u girdim, anlatıyorum ‘abi durumumuz yok’ diye. Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. ‘Yer yarılsın Allah’ım içine gireyim’ diyorum içimden. Çıkarken ‘dur’ dedi. Koca bir poşet açtı. Makarna, ekmek, salam, peynir koydu. Teşekkür ettim çıktım.”

Ünlü oyuncu Giray Altınok: 3 gün yemek yemedik bakkaldan erzak istedim

'BAĞIRA BAĞIRA AĞLADIM'

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Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakkaldan çıktım, köşeyi döndüm, hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağlamışımdır. Eve götürdüm, evde de ağladım. Boğazıma dizildi. Ama o ekmek, o salam, o peynir... Dünyanın neresinde bir daha yemek yesem o kadar tatlı bir şey yiyemem. Sonra parasını ödedik. Adamla ahbap olduk. Böyle garip bir dostluğumuz da gelişti. O gün ‘kolay olmayacak’ dedim. Hakikaten de olmadı. Ama seni çok sağlam, böyle tırnakları toprağa geçen biri haline getiriyor o günler. Her şeyin kıymetini biliyorsun.”

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#Giray Altınok#Prens#İbrahim Selim

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