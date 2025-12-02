Ünlü oyuncu genç yaşında hayata veda etmişti... Birbirlerine asla doyamadılar... 12 yıldır sensizim baba!

Haberin Devamı

Tek kızı ise o sırada sadece 15 yaşındaydı... Aradan geçen yıllar içinde de baba acısının hafiflemesi bir yana yokluğunun bıraktığı boşluk daha da büyüdü...

Babacığının ölümünün 12'nci yılında da eski fotoğrafları eşliğinde onu bir kez daha andı.

'SENİ SONSUZA KADAR SEVİYORUM'

Bu dokunaklı öykünün kahramanları Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızlarından Tom Walker ile onun Rebecco Soteros ile ilişkisinden dünyaya gelen tek kızı Meadow Rain Walker….

Bugün 27 yaşında bir genç kadın olan Meadow, babası Paul Walker'ı hiç unutmadı. Hatta aradan geçen bunca zaman yüreğindeki baba acısını biraz daha artırdı.

Meadow, henüz 40 yaşında hayata veda eden babasının 12'nci ölüm yıl dönümünde onu bir sosyal medya paylaşımıyla andı.

Küçücük bir çocukken birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı Meadow Walker. Yanına da "Sensiz 12 yıl... Seni sonsuza kadar seviyorum" diye yazdı.

Genç kadının bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Meadow, 12 yıl önce kaybettiği babasının ölüm yıl dönümünde onu unutmadı. Küçükken birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı.





O 15 YAŞINDAYKEN BABASI HAYATA VEDA ETTİ

2013 yılında Meadow henüz 15 yaşında bir çocukken babası Paul Walker, korkunç bir trafik kazasında hayata veda etmişti...

Meadow, babasının ölümünden 10 yıl sonra 2023 yılında E! News'a verdiği röportajda babası ölmüş olmasına rağmen onunla rakamlar aracılığıyla bağlantı kurduğunu anlatmıştı.

Genç kadın "Size yemin ederim ki herhangi bir şeyden şüpheye düştüğümde ya da biriyle tartıştığımda her yerde "dört ve yedi" rakamlarını görmeye başlıyorum" diye konuştu.

Bu rakamlar aracılığıyla ölmüş babasının kendisiyle bağlantı kurduğunu ileri süren Meadow Walker "Bu yüzden her zaman onun olduğunu biliyorum" dedi....

Aynı röportajda şunları da sözlerine ekledi genç kadın: "Dün bile bir an yaşıyordum... Sonra saat zilleri çalmaya başladı. Ben de 'Tamam, her şey yoluna girecek' diye düşünmeye başladım."





ESKİ FİLMLERİNİ İZLEYİP SESİNİ DE UNUTMUYOR

Babasının ölümü üzerinden yıllar geçtikçe ona olan özlemi giderek artan Meadow, "Onun eski filmlerini izleyerek teselli buluyorum" diye konuştu geçen yıl da başka bir röportajda.

Aslında bunu yapmasının bir nedeni de var. Meadow Walker bunu da bir keresinde şöyle anlattı: "Her zaman birini unutmaya başladığınızda onunla ilgili ilk unuttuğunuz ayrıntının sesi olduğunu söylerler. Yani ben şanslıyım ki birçok filminde onun sesi var."

Ayrıca genç kadın babası hakkında konuşmanın da kendisini neşelendirdiğini ve onun ruhunu hep canlı tuttuğunu belirtti.

Meadow Walker, babasının eski filmlerini defalarca izliyor...'Derler ki birini unutmaya önce sesinden başlarsın' şeklinde konuşan genç kadın, böylece babasının hatırasını canlı tuttuğuna inanıyor.





BABASININ DOSTU HEP YANINDA

Meadow Walker 2021 yılında Lous Thornton Allan ile bir evlilik yaptı. O gün onu damada babasının Fast and Furious filmindeki rol arkadaşı ve yakın dostu Vin Diesel teslim etti.

Yani bir anlamda dostunun kızını boynu bükük bırakmadı Diesel. Zaten Meadow'un hayatının önemli anlarında da hep onun yanında yer aldı.

Ancak Meadow Walker'ın bu evliliği fazla uçur sürmedi. 2024 yılında boşanma kararı aldı.

Paul Walker, bundan 12 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etti.