Ünlü oyuncu genç yaşında hastalığına yenildi... Cesurca direndi ama olmadı

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Son olarak bu yılın mart ayında Austin Teksas'ta rol aldığı The Surfer filminin galasında görüntülenen McMahon, 56 yaşındaydı.

Her ne kadar kendisi hastalığını gündeme getirmese de o etkinlikte Julian McMahon'ın fazlasıyla kilo kaybetmiş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

McMahon'ın karısı Kelly acı haberi duyurduğu açıklamasında "Sevgili kocam Julian McMahon'un kanseri yenmek için verdiği cesurca bir çabanın ardından huzur içinde hayata veda ettiğini tüm dünyayla paylaşmam istiyorum" satırları yer aldı.

Kelly McMahon, 2014 yılından bu yana evli olduğu McMahon açıklamasını şöyle sürdürdü: "Julian hayatı sevdi. Ailesini, arkadaşlarını sevdi. İşini ve hayranlarını sevdi. En büyük dileği mümkün olduğunca çok insanın hayatına neşe getirmekti."

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Julian McMahon'ın acılı eşi bu zor zamanlarda ailenin özel hayatının gizliliğine saygı gösterilmesini de rica etti.

Julian McMahon, en çok Nip Tuck adlı diziyle tanınıyor. O yapımda Doktor Christian Troy adlı karaktere hayat verdi. McMahon, 2003 ile 2010 yılları arasında dizide rol aldı.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI... ÖNEMLİ ÖDÜLLERE ADAY GÖSTERİLDİ

Deadwood adlı yapımla Drama dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küre'sine aday gösterilen McMahon, FBI: Most Wanted adlı dizide de rol aldı.

Son olarak Nicolas Cage ile birlikte The Surfer adlı filmde kamera karşısına geçmişti Julian McMahon.

Cage de bu acı haberin ardından yaptığı açıklamada bu kaybın kendisini ne kadar üzdügünü ifade etti. McMahon'u da "en sevdiğim insanlardan biri" diye tanımladı.

Julian McMahon, ilk evliliğini 1994 ile 95 arasında Dannii Minogue ile yaptı. 1999 ve 2001 arasında evli kaldığı ikinci karısı Brooke Burns'ten bir kız çocuk sahibi oldu. Oyuncu. 2014 yılından bu yana da Kelly Paniagua McMahon ile evliydi.

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Julian McMahon, son olarak The Surfer filminde rol almıştı... O filmdeki rol arkadaşı Nicolas Cage ile birlikte geçen yılki Cannes Film Festivali'nde kameralara poz vermişti.