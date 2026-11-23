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Üstelik artık kadınlar da belli bir yaştan sonra bebek sahibi olma şansına kavuştu. İlerleyen tıp, değişen yaşam koşulları derken bazı şeyler de başka bir çehreye bürünüyor.

Yine bu geç yaşta çocuk sahibi olma konusuna dönersek... Bazen bunun olumsuz etkileri de görülüyor elbette.

lerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları, yaşını almış ebeveynlere sahip olan çocukları da etkiliyor. Bazen küçücük yaşlarından itibaren üstelik.

İşte bunlardan biri de Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın kızı Carys.

Kariyer anlamında anne ve babasının izinden giden ve oyuncu olmaya karar veren Carys, Elle dergisine ilk solo röportajını verdi.

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Gösteri dünyasının "ayrıcalıklı" çocuklarından biri olan Carys Douglas, röportajda ailesiyle ilişkilerini de anlattı.

Genç kız, babası Michael Douglas'ın kansere yakalanması nedeniyle daha 7 yaşından beri "ölüm" fikrini aklından çıkaramıyor.

Michael Douglas 2010 yılında gırtlak kanseri teşhisi almıştı. Sonrasında gördüğü tedaviler iyi sonuç verdi ve hastalığını yendi.

Carys Douglas, röportajda çocukluğunun o en zor dönemini de anlattı.



'ONUN YOKLUĞUNDA BÜYÜMEK NASIL OLURDU?'

"Yedi yaşında bir çocuk olarak babamın ölebileceğini tam olarak anlayamıyordum" diye konuştu Carys.

Sonrasında da sözlerini şöyle sürdürdü: "Durumun ciddi olduğunu biliyordum.. Ama onun yokluğunda büyümenin nasıl bir şey olacağını ancak şimdi hayal edebiliyorum. Hastalığı bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Benim de ölümlülük üzerine düşünmeme neden oldu."

Genç kız dünyaya geldiğinde babası 58 yaşındaydı.

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Carys Douglas, ileri yaşta bir babaya sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Söylediğine göre yaşını almış bir babaya sahip olmak büyük bir hediye.

Bakın Carys bu konudaki düşüncelerini nasıl anlattı: "Her ne kadar onun tecrübesinden ve bilgeliğinden dolayı minnet duysam da bazen 'Keşke babam 82 yaşında olmasaydı' diye düşünüyorum."



BABASININ HASTALIĞI DÜŞÜNCE SİSTEMİNİ ETKİLEDİ

Carys Douglas, daha küçücük yaşta olmasına rağmen babası Michael Douglas'ın hastalığının düşünce sistemini etkilediğini de söyledi.

"Ölümü ya da sonsuzluğu tam olarak anlayabileceğimi ve net bir cevap bulabileceğimi sanmıyorum. Yine de bu konularda düşünmenin bir sakıncası yok. Hastalık sizi her gününüzü bu ihtimalle yaşamaya zorluyor."