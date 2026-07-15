ÃœnlÃ¼ oyuncu evlendiÄŸini annesine bile sÃ¶ylememiÅŸ: Daha nikÃ¢h masasÄ±na otururken aklÄ±mda boÅŸanmak vardÄ±

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Ama Ã¼nlÃ¼ oyuncu, daha gencecik yaÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸi Ã¶ncesinde tam da bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ.

Sevgilisinin biraz da zorlayarak dile getirdiÄŸi evlilik isteÄŸine boyun eÄŸmiÅŸ, bir yandan da "NasÄ±l olsa boÅŸanÄ±rÄ±m" diye kendini rahatlatmÄ±ÅŸ.

Oysa yÄ±llar sonra aslÄ±nda o sÄ±rada ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§oktan farkÄ±na varmÄ±ÅŸ.

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SHAMELESS DÄ°ZÄ°SÄ°NÄ°N YILDIZI

Daha 21 yaÅŸÄ±ndayken sevgilisinin evlilikle ilgili ultimatomuna boyun eÄŸen bu Ã¼nlÃ¼ Shameless adlÄ± dizinin yÄ±ldÄ±zÄ± Emmy Rossum.

Åžu anda 39 yaÅŸÄ±nda olan Rossum, konuk olduÄŸu Call Her Daddy adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda, Justin Siegel ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸine deÄŸindi.

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AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o sÄ±rada 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ± Rossum. Siegel ile de sadece birkaÃ§ aydÄ±r birlikteydi. O dÃ¶nemi "HayatÄ±mÄ±n, duygusal olarak en kÄ±rÄ±lgan dÃ¶nemlerinden biriydi" diye anlattÄ± Emmy Rossum.





'YA AYRILALIM YA DA EVLENELÄ°M'

Bir yandan henÃ¼z Ã§ok uzun bir geÃ§miÅŸi olmayan iliÅŸkisini yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken diÄŸer yandan da Dragon Ball Evolution filminin Ã§ekimleri iÃ§in Meksika'ya gitmeye hazÄ±rlanÄ±yordu.

Ä°ÅŸte tam o sÄ±rada Justin Siegel ona "Ä°liÅŸkimiz bu kadar uzun sÃ¼reye ve bu mesafeye dayanamayabilir. Ya evlenelim ya ayrÄ±lalÄ±m" ded

Bu iliÅŸkiden Ã¶nceÂ zaten zorlu bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸayan Rossum, bir kez daha terk edilmemek iÃ§in Siegel'in bu sÃ¶zlerine boyun eÄŸip onunla evlenmeyi kabul etti.





BOÅžANMAYI KOLAY SANIP EVLENDÄ°

Bir yandan henÃ¼z Ã§ok genÃ§ olduÄŸu iÃ§in nasÄ±l olsa evlilik yÃ¼rÃ¼mezse boÅŸanabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Ama diÄŸer yandan da aslÄ±nda bu evliliÄŸi yapmamasÄ± iÃ§in bazÄ± iÅŸaretler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti. Elbette bunu ÅŸimdiki aklÄ±yla sÃ¶yledi oyuncu.

Sonra anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Justin Siegel ile sessiz sedasÄ±z bir ÅŸekilde evlendiler.

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Hatta bÄ±rakÄ±n gelinliÄŸi, onu hatÄ±rlatacak Ã¶zel bir elbise bile almadÄ±. Bunun yerine dolabÄ±nda bulduÄŸu beyaz renkli balÄ±kÃ§Ä± yaka bir kazak giydi.





FÄ°LM Ã‡EKÄ°MÄ°NE GÄ°TTÄ°... KOCASI NE ARADI NE SORDU

Bu evlilik Ã¶ylesine gizliydi ki annesine bile sÃ¶ylemedi. Evlendikten sonra da film Ã§ekimleri iÃ§in Meksika'ya gitti. Ama o sÃ¼reÃ§te henÃ¼z yeni evlendiÄŸi kocasÄ± Justin Siegel onu ne arayÄ±p sordu ne de ziyaretine gitti.

Zaten Ã§ekimlerden eve dÃ¶nÃ¼nce de aslÄ±nda Siegel ile iliÅŸkisinin Ã§oktan parÃ§alanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetti.

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Bu durumu da programda "Geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde fark ettim ki aslÄ±nda hiÃ§bir aÃ§Ä±dan birbirimize uygun olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gayet aÃ§Ä±ktÄ±" diye anlattÄ±.

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Emmy Rossum, uzun sÃ¼re ailesinden ve yakÄ±nlarÄ±ndan da evlendiÄŸini sakladÄ±. Ama ayrÄ±lmaya karar verdiÄŸinde artÄ±k annesine gerÃ§eÄŸi itiraf etme zamanÄ± geldiÄŸini anladÄ±.





SONUNDA ANNESÄ°NE EVLENDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

O anlarda annesine "Justin ile ayrÄ±lÄ±yorum. Bir avukata ihtiyacÄ±m var" dedi. Annesi de ona "BÃ¶yle bir ÅŸey yapmadÄ±n herhalde" deyince evlendiÄŸini itiraf etti: "YaptÄ±m bile!"

Sonunda Emmy Rossum ile Justin Siegem 2010 yÄ±lÄ±nda resmen boÅŸandÄ±.

Oyuncu, daha sonra ikinci evliliÄŸini Comet filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmen, yapÄ±mcÄ± ve senarist Sam Esmail ile yaptÄ±.

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2013 yÄ±lÄ±nda romantik iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸlayÄ±p 2017'de evlendi Ã§ift. Yani Rossum bu kez evlenmek iÃ§in aceleci davranmadÄ±.

Ã‡iftin, 2021 doÄŸumlu bir kÄ±zlarÄ± ve 2023'te dÃ¼nyaya gelen bir erkek evlatlarÄ± bulunuyor.





Emmy Rossum, Ã§ocuk yaÅŸta oyunculuÄŸa baÅŸladÄ±. Ä°lk Ã¶nemli kariyen Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Clint Eastwood imzalÄ± Mystic River ile yaptÄ±. Daha sonra The Phantom of the Opera ile uluslararasÄ± Ã¼ne kavuÅŸan oyuncu, 2011-2019 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlanan Shameless dizisindeki Fiona Gallagher karakteriyle bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.