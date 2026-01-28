Ünlü oyuncu emekliliğin keyfini bile süremedi... 'Beyin sarsıntısı geçirdim... İyileşmek için çok para harcadım'

Haberin Devamı

Ama ünlü oyuncunun son dönemde bu kadar konuşulmasının nedeni bambaşka... Bir süre önce bayıldı ve bir kayanın üzerine yüz üstü düştü.

Güzel yüzü hasar gördüğü gibi beyin sarsıntısı da geçirdi. Çok uğraşıp iyileşme yolunda emin adımlar attı oyuncu. Son durumunu da sosyal medya hesabından anlattı. O anlarda ülkesinin sağlık sistemini de eleştirdi.

BİR DÖNEMİN EFSANESİ LOST DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Bu anlattığımız oyuncu bir dönem rol aldığı Lost ile tanınan Evangeline Lily.

Lost'un ardından Hobbit'in de aralarında bulunduğu birçok yapımda rol alan 46 yaşındaki Lilly, önceki yıl emekli olduğunu açıkladı. Ama bunun keyfini çıkaramadan başına beklenmedik bir terslik geldi.

Geçen yıl kayalarla dolu bir plajda düşüp yüzünden yaralanmıştı Lilly. Kumsalda bayılan Lilly, yüz üstü bir kayanın üzerine düştü...Yüzünü çarpan Evangeline Lilly, burnundan, dudaklarından ve çenesinden yaralandı. Ayrıca bir dişi de yerinden oynadı.

Bütün bunlar bir yana ama Evangeline Lilly, beyin sarsıntısı da geçirdi.

Yaptığı son sosyal medya paylaşımına bakılırsa da iyileşme sürecinin en zorlu kısmı da burasıydı zaten.





İYİLEŞMEK İÇİN ÇOK PARA HARCADI

Paylaşımında anlattığına göre Evangeline Lilly, uğradığı beyin hasarının iyileşmesi için çok çaba ve para harcadı.

Lilly, "Beynimdeki hasarın iyileşmesi ve uzmanlardan tavsiyeler almak için çok para harcadım" dedi. Ayrıca "herkesin bunu karşılayacak gücü olmadığını" sözlerine ekledi.

Oyuncu, paylaşımı sırasında ABD'nin sağlık sistemini de eleştirdi.

Evangeline Lilly, "Ben doktor da değilim, bu konuda uzman da değilim. Ama uygun fiyatlı sağlık hizmetinin bulunmadığı bu ülkede bana verilen bazı tavsiyeleri paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Oyuncu, beynindeki bazı eksiklikleri gidermek için kurkumin, kreatin ve Omega 3 gibi takviyeler aldığını söyledi.

Paylaşımının devamında da yine ABD sağlık sistemindeki sorunlara değindi. "Bu ülkede bedenime, para engeline takılmadan bakabilen şanslı insanlardan biri olarak görüyorum" dedi.

Evangeline Lilly, geçen yıl sahilde bayılıp düşmüş ve yüzünden yaralanmıştı. Ön dişlerinden biri yerinden oynayan Lilly'nin asıl hasarı ise beyninden aldığı yapılan tetkiklerle ortaya çıktı.





BEYNİNİN HER BÖLGESİ EKSİK KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR

Bayılıp düştükten sonra yüzünden yaralanıp beyin sarsıntısı geçirdiğini anlatan Evangeline Lilly, bir sosyal medya paylaşımında da önceleri bilişsel sorunlarının menopozdan kaynaklandığının düşünüldüğünü ama sonra bunlara düşmeye bağlı beyin hasarının neden olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Lilly o dönemde yaptığı paylaşımda yaşadığı "Bu sorunları tamamen ortadan kaldırmanın zorlu bir mücadele olduğunu da biliyorum" diye konuştu.

Evangeline Lilly, yapılan taramaların ardından, beynindeki hemen her bölgenin azalmış bir kapasiteyle çalıştığının ortaya çıktığını da saklamadı.





Lilly, 2024 yılında oyunculuğu bırakıp artık emekli olduğunu açıklamıştı. Ama yaşadığı bu kaza yüzünden onun bile keyfini tam olarak çıkaramadı.