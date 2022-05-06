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Ünlü oyuncu Devrim Yakut ölümden dönmüş...

#Devrim Yakut#Camdaki Kız#Kanal D
Ünlü oyuncu Devrim Yakut ölümden dönmüş...

Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren oyuncu Devrim Yakut’un ölümden döndüğü ortaya çıktı.

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Dizinin son iki bölümünde yer almayan Yakut, senaryo gereği Van’daki hasta amcasının yanına gitmişti.

Ünlü oyuncunun bu süreçte hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Beyninde pıhtı attığını açıklayan Yakut, sosyal medya hesabından sevenlerine şöyle seslendi:

“Tam bir ay önce bugün, beynimin talamus bölgesine minnak bir pıhtı attı. Minnacık şey, beni hastanelik etti. Ucuz atlatılmış, mühim bir mesele. İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı. Doktorumun dediğine göre o da geçecek. Aradınız, sordunuz, iyi enerjiler, dualar yolladınız. Hepinizin o güzel kalplerinize minnettarım.”

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