Ünlü oyuncu çıktığı tatilde komaya girmişti: 105 gün mucizesi!

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43 yaşındaki oyuncunun arkadaşlarından biri olan Mario Moran, bir insanın özellikle de tatildeyken başına gelmesini hiç ummadığı bu olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Hem de oldukça dokunaklı satırlar eşliğinde...

Moran, İspanyolca paylaşımında Masalva'nın başına gelenleri " Kardeşim evinden uzakta hayatta kalmak için mücadele ediyor" sözleriyle duyurdu. Arkadaşı Moran, Manuel Masalva'nın çıktığı bir tatilde kaptığı saldırgan bir virüs yüzünden bir enfeksiyona yakalandığını söyledi.

105 GÜN SONRA UYANDI

İşte şimdi 43 yaşındaki Masalva'dan mucize gibi bir haber geldi... Filipinler'den Dubai'ye giderken kaptığı enfeksiyon sonucu tıbbi olarak komaya sokulan Masalva tam 105 gün sonra uyandırıldı ve hayata döndü.

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Oyuncu kendisinden iyi bir haber bekleyen hayranlarının da yüreğine su serpti. Manuel Masalva, "Yeniden doğdum" diyerek iyileşme yolunda ilk adımı attığını duyurdu.

Masalva, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "İyileşiyorum" diye yazarak bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Henüz tam anlamıyla sağlığına kavuşamadığını belirten Manuel Masalva "Daha çok yolum var" diyerek tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Genç oyuncu yine de kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini eklemeden geçmedi. "Tanrı bana yeni bir hayat verdi. Tanrı bana yeni bir fırsat verdi" diye yazdı.

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'SİZ OLMASAYDINIZ, TANRI'NIN ELİ OLMASAYDI BEN BURADA OLAMAZDIM'

Manuel Masalva'nın belirttiğine göre henüz Dubai'deki hastaneden çıkmış değil. Bunu da "Bugün 105 gün oldu ama uyanığım. O zamanda beri de bu harika hastaneye gelip gidenler sayesinde dışarının havasını bile alabiliyorum" satırlarıyla ifade etti.

Genç oyuncu paylaşımında Dubai gibi kendisinin yetiştiğinden çok farklı bir kültürde yeniden doğduğunu belirtti.

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Ayrıca, önce Tanrı'ya sonra da doktorlarına ne kadar müteşekkir olduğunu ifade etti Masalva… Kendisiyle ilgilenen sağlık personeline "Hayatımı size borçluyum... Siz ve Tanrı'nın eli olmasaydı bu durum gerçek olmazdı" diye yazdı.

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ENFEKSİYON AKCİĞERLERİNE GİDİNCE TIBBİ KOMAYA SOKULDU

Manuel Masalva tatilde bulunduğu sırada Filipinler'den Dubai'ye giderken hastalandı. Menajeri Jaime Jaramillo Espinosa'nın açıklamasına göre doktorlar genç oyuncuya bakteriyel enfeksiyon teşhisi koydu.

26 Mart'ta acil ameliyata alınan Masalva, enfeksiyonun akciğerlerine ulaştığı belirlenince tıbbi olarak komaya sokuldu, yani uyutuldu. 105 gün sonra da uyandırıldı ve yeniden hayata döndü.