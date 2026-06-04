'Ölünün arkasından kötü konuşulmaz' demeyin... Ünlü oyuncuyu iyi hatırlayan pek az: 'Tanıdığım en berbat insandı'

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Ama geçen yıl hayata veda eden ünlü oyuncu Val Kilmer'ın birlikte çalıştığı yönetmen Adam Marcus, hiç beklenmedik şekilde arkasından kötü sözler sarf etti.

Hatta Kilmer'ın "tanıdığı en kötü insan" olduğunu bile söyledi.

'BUGÜN YAPSA ANINDA KOVULURDU'

2008 tarihli Conspiracy filminde Val Kilmer ile birlikte çalışan Marcus, Facebook'ta onun aleyhinde sözler içeren bir paylaşım yaptı.

Yönetmen, hem Val Kilmer'ın hem de kendisinin bulunduğu bir fotoğrafın altına "İşte Conspiracy setinde her şeyi çözmeye çalışan ben ve o aptalın fotoğrafı" diye yazdı.

Sonra da daha ağır sözler sarf etti: "Ölüler hakkında kötü konuşmayın" diyen saçmalığa boş verin. Eğer bugün, benim setimde yaptıklarının onda birini yapsaydı anında işine son verilirdi."

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Conspiracy filminde Val Kilmer ile çalışan Marcus, ünlü oyuncuyu pek de iyi hatırlamıyor.





'YİNE DE ACI ÇEKMESİNİ VE ÖLMESİNİ İSTEMEZDİM'

Adam Marcus, Val Kilmer hakkında "Tanıdığım en kötü insan" yorumunu yaptıktan sonra bunun gerçekten de çok anlam ifade ettiğini ekledi.

Marcus, Pge Six'e verdiği demeçte elbette Kilmer'ın ölmesini istemediğini söyleyip "Birlikte çalıştıkları dönemde zorbalık yaptığını" ileri sürdü.

Val Kilmer'a olanlara gerçekten üzüldüğünü anlatan Kilmer "Bunu kimse için dilemem... Birini sevmesem de acı çekmesini istemem" dedi.

Yine de Kilmer'ın artık hayatta olmamasının sete sürekli olarak geç kalması başta olmak üzere yaptığı olumsuzlukların yok sayılmasını gerektirmeyeceğini de ekledi

"Rolü için milyonlarca dolar alırdı ama sete bazen üç saat bazen de altı saat geç kalırdı" diye anlattı.

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BAŞKA ÜNLÜ YÖNETMENLER DE HAKKINDA OLUMSUZ KONUŞTU

Aslına bakılırsa Val Kilmer daha önce de "çalışılması zor" bir kişi olarak anılmıştı.

Önemli bir rol üstlendiği Batman Forever filminin yönetmeni Joel Schumacher, Kilmer'ın "Çocuksu ve imkansız, psikolojik olarak rahatsız bir insan" olduğunu söylemişti.

Ama bu kadar da değil.

Dr Moreau'nun Adası filminin yönetmeni John Frankenheimer de bu filmden sonra "Bir daha asla Val Kilmer ile çalışmayacağına" yemin etmişti.





'İNKAR ETMİYORUM, AMA PİŞMAN DA DEĞİLİM'

Val Kilmer, hayatını konu alan 2021 yapımı bir belgeselde de kendisi hakkında söylenenlere "KÖtü davrandım cesur davrandım,. Bazıları tuhaf davrandım. Bunları inkar etmiyorum: Ama pişman da değilim" diye yanıt verdi.

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Uzun süre gırtlak kanseriyle mücadele eden Val Kilmer, geçen yılın nisan ayında zatüree nedeniyme hayata veda etti.