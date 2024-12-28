Boşanan ünlü oyuncu sıfırı tüketmişti... Şimdi de iki çocuğuyla evden atılıyor: Nasıl dayanacağım buna!

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İşte bir ünlü şimdi tam da böyle bir trajediyle karşı karşıya...

Bir zamanlar onun da bir kocası, iki çocuğuyla şenlenen mutlu bir yuvası vardı. Ama önce kocasından boşandı, sonra parasını kaybetti.

Oyunculuk kariyeri duraklamaya girdi, yaşı büyük olduğu için başka bir sektörde iş de bulamadı... Şimdi de çocuklarıyla birlikte evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Son üç yıldır ardı ardına bu türden zorluklar yaşayan bu ünlü öyle çaresiz kaldı ki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Artık dayanamıyorum" diyerek pes ettiğini bile gözler önüne serdi.

BOŞANACAĞINI BİLE BASINDAN ÖĞRENDİ

Konuyu başından beri takip edenler oyuncu Alice Evans'ın başına gelenleri biliyor zaten.

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Kocası Ioan Gruffudd'un kendisini boşayacağını ondan değil de basında çıkan haberlerden öğrenmesiyle başladı Evans için olumsuz olaylar zinciri.

Boşandığı kocası, yeniden nişanlandı ama Evans hayatını henüz tam olarak yoluna koyamadı... Ella ve Elsie adlı küçük kızlarıyla yaşama tutunmaya çalışan 56 yaşındaki Evans, önceleri parasızlıktan yakındı.

Kızlarına yiyecek yemek bile bulamadığını, onların hastane masraflarını ödeyemediğini açık açık söyledi. Hatta başka sektörlerde iş aradığını da saklamadı.

Anlattığına göre bir kafede garsonluk bile yapmayı göze aldı. Ama hem bu iş için yaşlı olduğundan hem de oyunculuk kariyeri için olumsuz etki yaratacağı konusunda uyarıldığından bunu yapamadı.

Şimdi ise yediği son darbeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

SON DARBE DE BÖYLE GELDİ: EVİ BOŞALTMAK ZORUNDA KALACAK

Alice Evans'ın belirttiğine göre kızlarıyla birlikte yaşadığı aile evinden de çıkmak zorunda.

Evans maddi durumu bu kadar kötüyken başına gelenlere artık dayanamadığını sosyal medyadan takipçilerine içini dökerken ifade etti.

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Alice Evans "Dürüst olmak gerekirse bunu başarabileceğimden emin değilim" diye yazarak başladı paylaşımına.

Dört yıldır eski kocası Gruffudd tarafından atılan iftiralar ve yaşadığı mali zorluklar karşısında ayakta durmaya çalıştığını anlatan Alice Evans, sonra da şunları yazdı: "Ama şimdi korkuyorum. Evden atıldığımızda devam edebileceğimi sanmıyorum. Bu bana son damla gibi geliyor."

Alice Evans bunun ardından fazla paylaşım yaptığı için takipçilerinden özür diledi. Bu cümlesinin sonuna da üç tane ağlayan yüz emojisi ekledi.

Alice Evans, sosyal medya üzerinden sık sık yaşadığı zorlukları paylaşıyor. Bu kez de durum değişmedi. İki kızıyla birlikte yaşadığı evden çıkarılacaklarını hatırlatıp artık gücünün tükendiğini itiraf etti.

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YAŞADIĞI ZORLUKLARI SIK SIK PAYLAŞIYOR

Aslına bakılırsa Alice Evans, kocası Goan Gruffudd'dan boşandıktan sonra yaşadığı zorlukları sık sık hem magazin basınıyla hem de sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Yaşadıkları ise öyle kolayca dayanılacak türden de değil.

Fantastic Four serisiyle tanınan Ioan Gruffudd ile 2007 yılında evlendi Alice Evans. Bu evlilikten iki tane kız çocukları bulunan çiftin boşanma serüveni 2021 yılında başladı.

Alice Evans kocasının kendisini boşayacağını gazete haberinden öğrendi. Sonra bunu sosyal medya sayfasından herkese duyurdu.

O dönemde Ioan Gruffudd, boşanma duruşmalarından birinde son zamanlarda iş alamadığını, parasının bittiğini ve kendisine sevgilisinin baktığını ileri sürmüştü.

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Hatta karısıyla birlikte oturdukları evin satışına izin çıkması için duruşmada hakime yalvardığı da hatırlanıyor.

Ama öte yandan Ioan Gruffudd, bir süredir Bianca Wallace ile nişanlı ve eski eşinden olan iki kızına bakmak yerine ona pahalı hediyeler almakla suçlanıyor Alice Evans tarafından.

KIZININ HASTANE MASRAFLARINI ÖDEYEMEDİ

Bir süre önce kızlarının karnını doyurmak için bile yardım aldığını anlatan Alice Evans, birkaç ay önce de sosyal medyadan iki kızının eğitim masraflarını ve sağlık giderlerini karşılamakta zorlandığını itiraf etti.

Küçük kızının hastalığı sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı Evans.

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Kızının hastanede çekilen bir fotoğrafıyla birlikte yapılan tetkik ve tedavilerin masraflarını içeren bir faturanın fotoğrafını paylaştı Evans. Sonra da uzun uzun yaşadıklarını anlattı.

Paylaşımına "Benden nefret edenler" diye başladı... Sonra da "Instagram sayfalarınızda "çocuklarımın eğitim masraflarını karşılayamadığımı söylediğim için benimle alay etmiştiniz" diye sürdürdü satırlarını.

FATURASINI BİLE PAYLAŞTI

Alice Evans'ın sitem dolu mesajı şöyle sürdü: " Eğer bir çocuğunuz yoksa ve ABD'de yaşamıyorsanız bunlar hakkında hiçbir şey bilemezsiniz.

Küçük kızım on günden bu yana hasta. Röntgeni çekildiğinde akciğerlerinde bir sorun olduğu görüldü. Eğer babasından buna destek olmasını istersem saatlik ücreti 600 dolar olan kendi avukatımla iletişim kurmam gerek. Sonra o da kocamın avukatlarına elektronik posta gönderecek. Onların da saatlik ücreti 300 ve 350 dolar.

Bunların ardından da eski kocamın bütün bu masrafları ödemesi gerekip gerekmediğiyle ilgili bir tartışma başlayacak."

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'ARTIK KIZLARIMA TEK BAŞIMA YETEMİYORUM'

Alice Evans bunun ardından da eski kocası Ioan Gruffudd'un iki kızlarının bakımıyla hiç ilgilenmediğini onların hiçbir masrafına ortak olmadığını hatta telefonla yaptıkları aramalara bile dönmediğini belirtti.

Bu arada 55 yaşındaki Evans'ın şu anda kendi mesleğinde çalışmadığını hatırlatalım. Kızlarının velayetini de alan Evans'ın bir ara kafede tezgahtarlık ya da kasiyerlik yapmaya bile razı olduğu haberleri yayılmıştı.

Fakat o önemde konuşulanlara göre yaşı ileri olduğu için o tarz bir iş de bulamıyordu.

Bir zamanlar Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un iki çocuklu mutlu bir yuvası vardı.