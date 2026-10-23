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Ünlü oyuncu beklenmedik anda hayata veda etmişti... Cenaze töreni de benzersiz olmuş... Herkes ağlarken kız kardeşi gülme krizine girdi

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#Matthew Perry#Friends#The One About Matthew Perry
Ünlü oyuncu beklenmedik anda hayata veda etmişti... Cenaze töreni de benzersiz olmuş... Herkes ağlarken kız kardeşi gülme krizine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 08:40

2023 yılının 28 Ekim günü ünlüler dünyasından gelen bir ölüm haberi milyonlarca kişiyi yasa boğdu...

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Kötü bağımlılıklarıyla mücadele edip zafer kazanmak üzere olduğu düşünülen ünlü oyuncu tam da bu alışkanlığının kurbanı olup hayata veda etti.

Bu acı haber geldiğinde 54 yaşındaydı oyuncu. Genel anlamda söylersek ölmek için çok gençti.

Şimdi üçüncü ölüm yıl dönümünde hakkında hazırlanan bir belgeselle anılıyor.

Ünlü oyuncu beklenmedik anda hayata veda etmişti... Cenaze töreni de benzersiz olmuş... Herkes ağlarken kız kardeşi gülme krizine girdi
'CHANDLER BİNG' KARAKTERİYLE HAFIZALARDA YER ETTİ
Bir döneme damgasını vuran Friends dizisinin başrol oyuncusu Matthew Perry'nin öyküsüydü bu kısaca anlattığımız.

Dizide canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalarda yer eden Perry, 28 Ekim 2023 günü evinde cansız halde bulundu.

Ünlü oyuncu beklenmedik anda hayata veda etmişti... Cenaze töreni de benzersiz olmuş... Herkes ağlarken kız kardeşi gülme krizine girdi
Bir döneme damgasını vuran Friends dizisiyle ünlenen Matthew Perry, 2023 yılında hayata veda etti.

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Son zamanlarda kötü bağımlılıkların pençesinde olduğu bilinen Perry, bir yandan da bunlardan kurtulup hayatına bir çeki düzen vermeye çabalıyordu.

Ama başaramadı.

Başta ailesini, arkadaşlarını ve onu ekrandan tanıyan milyonları gözü yaşlı bırakıp bu dünyaya veda etti.

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Ünlü oyuncu beklenmedik anda hayata veda etmişti... Cenaze töreni de benzersiz olmuş... Herkes ağlarken kız kardeşi gülme krizine girdi

CENAZE TÖRENİNDE KARDEŞİ GÜLME KRİZİNE GİRDİ
Matthew Perry şimdi de hakkında hazırlanan The One About Matthew Perry adlı belgeselle gündemde. Orada da aile üyeleri ve onu yakından tanıyanlar, talihsiz oyuncunun hayatına ışık tutuyor.

Yönetmenliğini Mary Robertson'ın üstlendiği üç bölümlük belgeselde yer alan ilginç ayrıntılardan biri de Perry'nin cenaze törenine ait.

O anları da oyuncunun, cenaze töreninde başından bu ilginç olay geçen kız kardeşi Mia Perry Bowick anlattı.

Ünlü oyuncu beklenmedik anda hayata veda etmişti... Cenaze töreni de benzersiz olmuş... Herkes ağlarken kız kardeşi gülme krizine girdi
Yönetmen Robertson'ın "iç parçalayıcı ve sarsıcı" diye tanımladığı o anda Bowick, tam da ağabeyinin ardından bir veda konuşması yaparken aniden gülme krizine girdi.

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Belgeselde anlattığına göre 40 yaşındaki Mia Perry Bowick, gülmeye başladığı o anlarda ağabeyi Matthew Perry'nin varlığını yanında hissetti.

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"YANIMDA ONUN VARLIĞINI HİSSETTİM"
"Tam sağ omzumun arkasında belirdi ve 'Ne berbat bir durum, değil mi?' dedi..." şeklinde konuşan Bowick, gerisini de şöyle anlattı:

"Kahkahalarla gülmeye başladım. 'Aman Tanrım, işte orada' diye düşündüm. En korkunç anda beni güldürdü. Üstelik bu şekilde gülmem uygunsuz bir davranıştı. Ama kendimi tutamadım."

Ünlü oyuncu beklenmedik anda hayata veda etmişti... Cenaze töreni de benzersiz olmuş... Herkes ağlarken kız kardeşi gülme krizine girdi
Yönetmen Mary Robertson'a göre cenaze törenlerinde bazı insanların böylesine gülmesi çok da yadırganacak bir durum değil. Çünkü bazen insan kederini kontrolsüz biçimde gülerek de ifade edebilir.

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Emmy ödüllü yönetmen Robertson, Matthew Perry'nin cenaze töreninde kız kardeşinin gülmesini "Bunun Matthew'nun yaşam deneyimiyle, mirasıyla ve insan olarak hepimizin yaşadığı deneyimlerle örtüştüğünü düşünüyorum" diye yorumladı.

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DİZİ ARKADAŞLARI EL ELE TUTUŞUP TABUTUNUN BAŞINDA AĞLADI
Belgeselde Perry'nin kız kardeşi Bowick, Friends dizisinin yıldızlarının içeriye girdiği anları da anlattı.

Onun söylediğine göre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matt LeBlanc el ele tutuşup Perry'nin tabutunun yanına gittiler ve orada gözyaşlarına boğuldular.

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Ölümüyle ailesini ve seyircilerini yasa boğan Matthew Perry'ye yapılan otopsi sonucunda kullandığı zararlı maddenin etkileri sonucu kazara boğularak öldüğü belirtilmişti.

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EKRANDA FIRTINALAR ESTİRDİ: David Crane ve Marta Kaufmann tarafından yaratılan Friends dizisi yayın hayatına 22 Eylül 1994'te başladı. Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer önemli rolleri paylaşıyordu yapımda. Hatta hepsi de bu diziyle ünlü oldu desek yeridir. Bir dönemin fenomen dizisi olan Friends, 2004 yılında final yaptı. New York, Manhattan'da yaşayan altı arkadaşın öyküsü üzerine kurulu olan dizi 10 sezon ve 236 bölüm sürdü.

 

 

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#Matthew Perry#Friends#The One About Matthew Perry

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