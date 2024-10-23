Ünlü oyuncu beklenen müjdeyi verdi: Örümcek Adam olarak geri dönüyorum!

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Ünlü talk şovcu Jimmy Fallon'ın The Tonight Show programına konuk olan 28 yaşındaki yıldız oyuncu çekimlere önümüzdeki yaz başlayacağını ve her şeyin 'hazır' olduğunu açıkladı.

Hayranlarının uzun zamandır beklediği müjdeli haberi veren Tom Holland kız arkadaşı Zendaya'nın da yeni Örümcek Adam filminde yer alıp almayacağını ise cevaplamadı.





“HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK HEYECANLIYIM, SABIRSIZLANIYORUM”

Genç aşıklar, Tom Holland’ın sevilen süper kahramanı ilk kez canlandırdığı Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde birlikte rol alırken sette tanışmış ve birkaç yıl ilişkilerini sakladıktan sonra sevgili olduklarını duyurmuştu.

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Örümcek Adam serisinin dördüncü bölümünün yolda olduğunu doğrulayan Tom Holland “Bu gerçekleşiyor. Önümüzdeki yaz çekimlere başlıyoruz. Her şey yolunda, neredeyse geldik. Çok heyecan verici. Sabırsızlanıyorum” dedi.

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NOLAN’IN YENİ FİLMİNDE DE OYNAYACAK

Örümcek Adam rolüne geri dönecek olan Tom Holland’ın birkaç gün önce de Oscar’lı yönetmen Christopher Nolan’in çalışmalarına başladığı yeni filminde yer almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Temmuz 2026’da gösterime girmesi beklenen ve senaryosunu da Nolan'ın kaleme aldığı filmin konusu henüz meçhul. Eğer anlaşma sağlanırsa Tom Holland filmde Oscar’lı yıldız Matt Damon’la başrolü oynayacak.

ÜÇÜNCÜ FİLMDEKİ BÜYÜK SÜRPRİZ UNUTULMADI

Tom Holland’ın başrolünü oynadığı Örümcek Adam serisinin üçüncü ve şimdilik son filmi olan Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta genç yıldıza sevgilisi Zendaya’nın yanı sıra çok sevilen süper kahramanı daha önce canlandıran Tobey Maguire ve Andrew Garfield da rol almış ve serinin hayranlarını hem şaşırtmış hem de filmin gişe başarısında büyük katı sağlamışlardı.

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ROL ARKADAŞLIĞI BÜYÜK BİR AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Hollywood’un son dönemdeki en gözde genç oyuncuları Tom Holland ve Zendaya 2016’da ilk kez Örümcek Adam filmin için birlikte kamera karşısına geçtiklerinde başlayan aşklarını senelerce herkesten saklamışlardı.

Sürekli yan yana, göz göze oldukları bu süreçte gelen ilişki sorularını sürekli “biz sadece çok yakın iki arkadaşız” diye cevaplayan aşıklar Temmuz 2021’de arabanın içinde öpüşürken yakalanınca artık aşklarını daha fazla saklayamaz hale geldiler.





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“ONUNLA AŞK YAŞAMAK AĞIRLIĞINCA ALTINA SAHİP OLMAK GİBİ”

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Çift yine de ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteriyor. Tom Holland Zendaya’yı kendine aşık etmek için kamera önünde rol icabı yaşadıkları aşkın gerçeğe dönüşmesi için dua ettiğini itiraf etmiş ve Zendaya’yla yaşadığı ilişkiyi “Ağırlığınca altına sahip olmak gibi” diye tarif etmişti.