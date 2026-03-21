Ünlü oyuncu doğum gününden on gün sonra öldü... Uğruna kariyerini feda ettiği karısının kolu kanadı kırık şimdi

#Chuck Norris#Hollywood#Bruce Lee
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 08:34

Şöyle bir bakıldığında sinema dünyasının en vefakar eşlerinden biriydi o... Öyle ki karısının sağlığı uğruna, zirvesine çıktığı şöhret basamaklarını arkasına bile bakmadan terk etmişti... Bir başka deyişle hayatını ailesine ama en çok da karısına adamıştı...

Sadece mesleğindeki başarısı ile değil bu yüzden de hayranları onu hem çok sevdi hem de büyük saygı duydu... Ama o ünlü oyuncu, bilinen bir sağlık sorunu yokken, beklenmedik bir anda acı haberiyle sadece ailesini değil milyonlarca hayranını da yasa boğdu.

Üstelik de yeni yaşına girdikten sadece 10 gün sonra!

SİNEMANIN DÖVÜŞ SANATLARI USTASIYDI
Bu ünlü oyuncu, Chuck Norris… 1968 yılında başladığı sinema kariyerini 2012 yılını kadar nice başarıyla kesintisiz olarak sürdüren, hatta önem verdiği bir yapımla yine dönüşe hazırlanan Norris, aniden hayata veda etti.

Beklenmedik ölümüyle hayranlarını şoke eden Norris, 86 yaşındaydı.

Ailesinin yaptığı duyuruya göre Chuck Norris, Hawai'de tatildeyken rahatsızlandı. Yapılan müdahaleler de faydasız kaldı ve Norris hayata veda etti.

'O AİLEMİZİN KALBİYDİ'
Chuck Norris'in ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. O açıklamada ölüm nedeni net olarak belirtilmedi. Ancak onu bu dünyadan koparan sorunun aniden geliştiği bilgisi yer aldı.

Norris'in ailesinin paylaşımında "Ölümün detaylarını gizli tutmak istesek de bütün ailesi yanındaydı ve son nefesini huzur içinde verdi" denildi.

Acılı ailenin açıklamasında Chuck Norris'in "sadık bir eş ve sevgi dolu bir baba" olduğu belirtildi. Ailenin açıklamasında "O ailemizin kalbiydi" cümlesi de yer aldı.

Chuck Norris'in eşi de dahil üç farklı ilişkisinden beş tane çocuğu bulunuyordu.

KARISININ YANINDA OLMAK İÇİN MESLEĞİNİ KENARA İTTİ
Gerçek adıyla Carlos Ray Norris 10 Mart 1940'ta dünyaya geldi. Dövüş sanatları alanındaki başarısını sinemaya taşıdı. Tıpkı Bruce Lee gibi beyazperdenin aksiyon yıldızlarından biri olarak hafızalara kazındı. Ve yine tıpkı onun gibi alanında yaşayan bir efsaneye dönüştü.

Chuck Norris, 2012 yılında tam da kariyerinin zirvesindeyken mesleğinden elini eteğini çekmişti. Bunun nedeni bir süre merak konusu olsa da sonunda dokunaklı bir hikaye çıktı ortaya.

Usta oyuncunun karısı, eski model Gena O'Kelly, ne olduğu uzun süre anlaşılmayan bir hastalığın pençesine düşmüştü. Norris de günden güne güçten düşen karısına destek olmak için spot ışıklarının altından çekilmişti.

Sonunda oyuncunun eşine ne olduğu anlaşıldı tabii. Ama bunun için uzun bir süreç geçmesi gerekti.

TEDAVİ OLMAK İSTERKEN SAĞLIĞINI TAMAMEN YİTİRDİ
Norris'in eşi Gena, romatoid artrid adı verilen bir hastalığa yakalanmıştı. Bunun için de bazı manyetik rezonans taramalarına girmek zorunda kaldı.

Bu taramalar öncesinde enjekte edilen kontrast maddeye Gena'nın bedeni tepki gösterdi. Kendi anlatımıyla sanki bütün bedeninden bir asit akımı geçiyormuş gibi hissetti.

Bu duygu uzun süre devam edince Norris karısını hastaneye götürdü.Doktorlar hiçbir sorun göremediler.

Ama bu arada Gena O'Kellly de günden güne güçten düştü. Hatta bebek mamasıyla beslenir hale geldi..

KARISININ YANINDAN BİR AN BİLE AYRILMADI
İşte çifti zorlayan bu süreç uzadıkça uzadı. Gena yataktan kalkamaz hale geldi. Chuck Norris de onun yanından bir dakika bile ayrılmadı.

Her ne kadar Gena'nın bakımını bir hemşire üstlense de Norris'in gözü karısından başka hiçbir şeyi görmedi. Onun yanında olabilmek için mesleğini bir kenara attı.

Çift, bu zor günlerde Gena O'Kelley'in manyetik görüntüleme için kullanılan kimyasal maddeden zehirlendiğini ileri sürdü.

TEDAVİ OLSUN DİYE MİLYONLARI GÖZDEN ÇIKARDI
Fakat doktorlar, gadolinyum adı verilen bu maddenin insan vücuduna zarar vermeden atılmak üzere tasarlandığını ileri sürüp bu iddiayı reddetti. Norris, onun tedavisi için 2 milyon doları gözden çıkardı.

Sadece bununla da yetinmedi ve manyetik görüntüleme sırasında kullanılan gadolinyumdan kaynaklanabilen zehirlenmelere karşı insanları bilinçlendirmek için de faaliyetlerde bulunmayı sürdürdü.

Bir Instagram paylaşımında belirttiği gibi "güzel ve harika karısıyla vakit geçirmeyi" hiçbir şeye değişmiyordu Norris. Bu arada Norris ve eşi, kazanç amacı gütmeyen bir organizasyon aracılığıyla çocuklar için karate dersi de düzenliyordu.

Chuck Norris; iki yıl önce Agent Recon adlı proje için geçici bir süreliğine kariyerine dönmüştü.

ÇOCUKLUĞU ZOR GEÇTİ
Gerçek adı Carlos Ray Norris olan oyuncu, 10 Mart 1940'ta Oklahoma, ABD'de dünyaya geldi. Norris, 16 yaşına geldiğinde anne ve babası boşandı. O da daha sonra kendisinin anlattığına göre pek mutlu bir çocukluk geçirmedi.

Norris, çocukluk yıllarını "utangaç, asosyal ve kötümser" olarak nitelendirmişti bir seferinde.

Babası Ray, bir otomobil tamircisiydi ama düzenli bir işi yoktu. Ayrıca alkol sorunu yaşıyordu. Babasının davranışları ve ailenin mali durumundan utanan Norris, tüm çocukluğunu içine kapanık olarak geçirdi. 

BİR SÜRE ABD ORDUSUNDA HİZMET ETTİ
1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Polisine katıldı ve Güney Kore'ye, Osan Hava Üssüne gönderildi.

Dövüş sanatlarıyla tanışması ise Osan Hava Üssü'nde çalışmak için Güney Kore'ye gittiğinde oldu. Kısa sürede karetede siyah kuşak sahibi oldu 1964'te şampiyonalara katılmaya başladı.

1968 ile 74 arasında Dünya Orta Sıklet Karate Şampiyonu unvanını kimseye kaptırmadı. 1969 yılında da Dean Martin ile birlikte oynadığı The Wrecking Crew adlı filmle sinemaya adım attı.

 

