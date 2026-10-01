Ünlü oyuncu artık cesur sahneler çekmeyi reddediyor… Karısı dedikodulara tepki gösterdi: Kocamı buna ben zorlamadım!

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Ancak ünlü çiftle ilgili birkaç senedir gündemden düşmeyen haberler artık yıldız şarkıcıyı isyan noktasına getirdi.

Ünlü oyuncu Penn Badgley’in eşi Domino Kirke, kocasının seks sahnelerinde yer almama kararının sorumlusunun kendisi olduğu yönündeki söylentilere tepki gösterdi: "Bunu artık aşın!"

Geçtiğimiz gün paylaştığı bir Instagram videosunda "Eşimin artık yakınlık içeren sahnelerde yer almak istemediğine karar verdiği, yaklaşık üç yıl önce yaşanan bu olayla ilgili hâlâ özel mesajlar (DM) alıyorum." diyen ünlü şarkıcı bu konuda kendisinin hiçbir müdahalesinin olmadığının altını bir daha çizdi.

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"Yani, rol arkadaşlarıyla yakınlaşmak istemiyordu. Öpüşmek istemiyordu. Bunların hiçbirini yapmak istemiyordu ki bu, sektöründe gerçekten büyük bir meseleydi; çünkü sizden en çok yapmanızı istedikleri şey tam da bu."

Domino Kirke, kocası Penn Badgley’in yıllar içinde canlandırdığı karakterler nedeniyle hayranlarının, onun yer aldığı projelerde yakınlık içeren sahneler olmasını "bekler" hale geldiğini belirtti: “Eşimin kendisi ve ruh sağlığı için böyle bir karar vermesiyle ilgili bana hâlâ mesaj atanlara şunu söylemek istiyorum: Bunu artık aşın."

42 yaşındaki Kirke, "You" dizisinin yıldızı olan eşinin bu kararı bir tür "ilişki hijyeni" olarak ele aldığını ve bu durumun kendisine de kendi kariyerinde daha fazla sınır belirleme konusunda ilham verdiğini vurguladı.





"Bunu artık yapmak istemediğine karar verdiğinde onun adına çok mutlu oldum ve onunla büyük gurur duydum. Çünkü bunun ne kadar önemli bir adım olduğunu anlıyordum. Bu sadece bir ilişki hijyeni meselesi ve ben de kariyerimde bunu uygulamaya gayret ediyorum," diyen Kirke, kendisinin de "sadece Penn Badgley’in eşi" olmadığını sözlerine ekledi ve "Ayrıca insanların kendileri ve kariyerleri adına bu tür kararlar almalarına destek olmak gibi işler de yapıyorum." dedi.

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Ünlü oyuncu Penn Badgley, 2023 yılında artık yakınlık içeren sahnelerde yer almak istemediğini açıkladığında ve bunun nedenlerinden biri olarak Kirke ile olan ilişkisini gösterdiğinde manşetlere taşınmıştı. Şubat 2023'te "Andy Cohen Live" programında, "Eğer bir partneriniz varsa, onunla birlikte olmak istiyorsanız ve başka biriyle rol icabı yakınlaşmanız gerekiyorsa... Açıkçası bu benim arzuladığım bir şey değil," ifadelerini kullandı.

Badgley ayrıca, müstehcen sahneleri çekmenin "her türlü nesneleştirmeyi içerdiğine" dikkat çekti. Bununla birlikte, 38 yaşındaki oyuncunun bu kurala dair bazı istisnaları da vardı; nitekim daha sonra bunun kesin bir "hayır"dan ziyade kişisel bir tercih meselesi olduğunu açıkladı.

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Zaten You dizisinin Nisan 2025'te prömiyeri yapılan beşinci ve final sezonunda çeşitli yakınlaşma sahnelerinde yer aldı. Badgley, geçen yıl People dergisine verdiği bir röportajda, "Bu kararımı bir kenara bırakmak zorunda kaldım" itirafında bulundu.

"Her zaman söylediğim gibi; arzum bunun mümkün olduğunca az olması yönünde, ancak gerekliyse, hepimizin yapmayı kabul ettiği işin doğası gereği bu sahneler yer almalı. O halde bunların hayati, önemli ve bilinçli bir şekilde kurgulanmış olduğundan emin olalım dedik. Ve öyle de yaptık."

Domino Kirke ve Penn Badgley 2014 yılında ilişki yaşamaya başladılar ve Şubat 2017'de New York'ta, belediye binasında sade bir törenle evlendiler.

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Çiftin, Ağustos 2020'de dünyaya gelen 6 yaşında bir erkek çocukları ve ayrıca Eylül 2025'te doğan ikiz oğulları var. İkili çocuklarının isimlerini ise gizli tutuyor.