Ünlü oyuncu ALS’ye yakalandı: Keşke kötü bir rüya olsaydı

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Yıllar yılı oynadığı dizi ve filmlerle çok sevilen, Grey's Anatomy ve Euphoria gibi yapımların usta aktörü Eric Dane’in nörolojik bir hastalık olan ve tedavisi bulunmayan ölümcül ALS hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Hastalığı ortaya çıktıktan sonra ilk röportajını veren Eric Dane yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutmakta zorlandı…

Eric Dane’in ALS teşhisi aldığı nisan ayında ortaya çıkmış, ünlü oyuncu buna rağmen çok sevilen Euphoria dizisindeki rolünden vazgeçmeyeceğini, oyunculuğu bırakmayacağını açıklamıştı.

Usta aktör, televizyona verdiği son röportajında hastalığı hakkında ilk kez konuştu.

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“Her gün uyanıyorum ve bunun gerçek olduğunu hemen hatırlıyorum” diyen Eric Dane karşısında oturan gazeteci Diane Sawyer’ın “Bu bir rüya değil” sözleri karşısında “Bu bir rüya değil, keşke öyle olsaydı” dedi.

“Bunun hikayemin sonu olduğunu düşünmüyorum. Bunun benim sonum olduğunu hissetmiyorum” diyen Eric Dane ALS olduğunu öğrendikten sonra ilk kimi aradığı sorusu karşısında ise gözleri dolarak başını eğip gizlice hıçkırmakla yetindi.

Tanıtımı yayınlanan röportajın tamamı pazartesi günü ekranlara gelecek.

52 yaşındaki Dane, nisan ayında ALS teşhisi aldığını açıklamadan birkaç hafta önce yıllardır boşanma aşmasında olduğu karısı Rebecca Gayheart ile mahkemeye gidip boşanma davasını iptal ettirmişti.

Eric Dane hastalığını öğrenince ondan ayrılmaktan vazgeçen karısını kastederek “Bu zor günleri atlatırken sevgi dolu ailemin yanımda olmasına minnettarım” demiş ve ailelerine bu korkunç zamanlardan geçerken mahremiyet gösterilmesini rica etmişti.

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Ünlü oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan eşi Rebecca Gayheart 2018’de şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş ve boşanma davası açmıştı.

Çift 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia adlı kızlarının velayetini paylaşıyordu.

Rebecca Gayheart mart ayında boşanmaktan vazgeçerek mahkemeye davanın iptali için başvurmuştu.

Bu kararda kocası Eric Dabe’in hastalığının etkisi olduğu, teşhis nisan ayında açıklansa da Eric Dane ve ailesinin bunu önceden öğrenmesinin etkisi olduğu düşünülüyor.