Ünlü oyuncu aile tatilinde boğularak hayatını kaybetti

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Uzun yıllar Cosby Ailesi dizisinde ailenin haylaz oğlu Theodore (Theo) Huxtable karakterini canlandıran Malcolm-Jamal Warner 54 yaşında hayatını kaybetti.

Malcolm-Jamal Warner’ın ailesiyle birlikte Kosta Rika'da olduğu ve yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü açıklandı.

Malcolm-Jamal Warner’ın ünlü oyuncu dostları acı haberle birlikte yıkılırken sosyal medyadan peş peşe baş sağlığı mesajları yayınladılar.

Pazar günü gerçekleşen trajik olayda ünlü oyuncunun öğren saatlerinde denize girdiği ve güçlü bir akıntıya kapılarak boğulduğu öğrenildi.

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Plajdakiler tarafından sudan çıkarılan Malcolm-Jamal Warner’a ilk müdahaleyi ilk yardım ekipleri yaptı ancak ünlü oyuncu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yıllar boyunca aile hayatını gizli tutan Emmy adayı, geride isimleri bilinmeyen bir eş ve bir kız çocuğu bıraktı.

Malcolm-Jamal Warner 1984'ten 1992'ye kadar Cosby Ailesi dizisinde ailenin büyük oğlunu canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu daha sonra da pek çok sevilen dizide rol alarak oyunculuk kariyerin devam ettirdi.

Özel hayatı konusunda çok ketum olmasıyla tanınan Malcolm-Jamal Warner yakın zaman önce katıldığı bir yayında 2017’de evlendiğini ve 8 yaşında bir kızı olduğunu açıklamıştı.

Eşinin adını bile açıklamayan Malcolm-Jamal Warner bu kararını “Elbette onları paylaşmıyorum. Ama onlar hakkında konuşuyorum çünkü hayatımın en büyük parçaları, hayatımın en güzel kısımları, verdiğim en iyi kararlar, ama onları ve kimliklerini gizli tutmayı seviyorum. Yine de insanların mutlu olmanın, sevgiye sahip olmanın ve sevginin gerçekten zenginleştirici olabileceğini bilmelerini istiyorum” diye açıklamıştı.

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"Eşimle 45 yaşında tanıştım, yani beklemek sorun değil, 20'li yaşlarda olmanız gerekmiyor... Bu yüzden onlar hakkında çok konuşuyorum çünkü hayatımla ve hayatımın bu yönüyle gurur duyuyorum” diyen Malcolm-Jamal Warner kızıyla o 4 yaşındayken Cosby Ailesi izlemeye başladıklarını, kızının ekranda kendisini görünce sevinçle “Bakın televizyonda babam var” diye bağırdığını anlatmıştı.