Efsane oyuncu 79 yaşında yedinci kez baba olmuştu: Torunu yaşındaki kızını nasıl da büyüttü!

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Pacino, torunu yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile birlikteliğinden Roman adın verdikleri bir erkek çocuk sahibi oldu. De Niro ise sevgilisi Tiffany Chen ile Gia adlı kız bebeklerini kucaklarına aldı.

İki emektar oyuncu da sessiz sedasız bebeklerini büyütmekle meşgul. Elbette ileri yaşta baba oldukları için bu küçücük çocuklarının geleceğini de şimdiden düşünüyorlar.

Diğer yandan her ikisi de büyük çocukları artık birer yetişkin olduğu için unuttukları bazı şeyleri minik kızları sayesinde yeniden hatırlıyor.

KIZI, ÇOCUKLUĞUNUN KEYFİNİ DOYA DOYA ÇIKARSIN DİYE

Robert de Niro da geçtiğimiz gün artık yürümeye başlayan kızı Gia ve sevgilisi Tiffany Chen ile eğlenceli bir gün geçirdi. O gün elbette kendilerinden çok minik Gia'nın mutlu olması için organize edilmişti.

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De Niro ile sevgilisi Tiffanl, kızları Gia'yı, Aaustralya'da çok sevilen The Wiggles grubunun gösterisine götürdü.

New York'ta bulunan grubu kuliste de ziyaret etti Robert De Niro ile Tiffany Chen. Grup üyeleri o neşeli anları kendilerine ait sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu arada iki yaşına gelen Gia'nın ne kadar büyüdüğü ve giderek annesine benzediği de dikkat çekti.

YEDİ ÇOCUĞU ARASINDA YAŞ DEĞİL KUŞAK FARKI VAR

Aslına bakılırsa artık 81 yaşında olan Robert De Niro'nun yedi çocuğu arasında kelimenin tam anlamıyla bir kuşak farkı var.

İlk karısı Diane Abbott'ın eski eşinden dünyaya gelen ve De Niro'nun evlat edildiği Drena yani en büyük çocuğu 53 yaşında. En küçük çocuğu da daha 2 yaşında.

İleri sürülenlere göre De Niro, mirası söz konusu olduğunda kendi yaşlılığında dünyaya gelen en küçük kızının geleceğini garanti altına almak için o çoktan adım attı bile.

Geçen aylarda basına yansıyan iddialara göre usta oyuncu, kızı Gia'ya onunla bu dünyada çok fazla vakit geçiremeyeceğini düşündüğü için mirasından daha fazla hak vermek istiyor.

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'YAŞLI BİR BABANIN KIZI OLMAYI O SEÇMEDİ'

80 yaşında yedinci çocuğunu kucağına alan De Niro, ailesi büyüdüğü ve böylesine tatlı bir kıza sahip olduğu için elbette mutlu.

Ama bir yandan da "Yaşlı bir babanın kızı olarak doğmak onun tercihi değildi" diye düşünerek kızının geleceği için kaygılanıyor.

Bunun için de kendince bir önlem aldı usta oyuncu. Radar adlı internet sitesinin haberine göre Robert De Niro, iki yaşına gelen kızı Gia'nın geleceğini garanti altına almak için miras konusunda onu kayırmayı planlıyor.

Diğer yandan bu durum usta oyuncunun diğer çocukları için bir sorun.

Uzun sözün kısası Robert De Niro'nun çocukları arasında ünlü oyuncu daha hayattayken bir miras gerginliği yaşanıyor.

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ONA DAHA ÇOK MİRAS BIRAKMAYI PLANLIYOR

Robert De Niro ile yarı yaşındaki sevgilisi Tiffany Chen, ilişkilerinden dünyaya gelen tek kızı Gia'yı da göz açıp kapatıncaya kadar büyüttü. Minik kız 1 yaşını bıraktı çoktan 22 aylık oldu bile.

Minik Gia şu anda kendisi farkında değil ama büyük bir aile kavgasının da tam ortasında kaldı.

İleri sürülenlere göre Robert De Niro, yaşı gereği hayatının pek az bir bölümünü birlikte geçireceği Gia'ya 500 milyon dolarlık servetinin büyük bir bölümünü miras olarak bırakmayı planlıyor.

Fakat De Niro'nun farklı evlilik ve dünyaya gelen diğer altı çocuğu ise onun bu kararından hiç memnun değil. Her ne kadar kendi hayatlarını kazanacak kadar yetişkin olsalar da De Niro'nun mirasından diğer çocukları da eşit pay istiyor.

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GELECEĞİ, SAĞLIĞINI KAYBETMEDEN DÜŞÜNÜYOR

Normal koşullarda zaten bir babanın serveti bütün çocukları arasında eşit olarak paylaştırılır. Fakat ünlü oyuncuya yakın kaynaklara göre Robert De Niro, Gia'nın dünyaya gelmesinden sonra onun geleceği konusunda diğer çocuklarına oranla daha fazla endişeye kapıldı.

Daha ne kadar zaman Gia'nın hayatında yer alabileceğini düşünmek de en küçük çocuğunun geleceğini güvence altına almaya yöneltti oyuncuyu.

Radar'a konuşan bir kaynak "Aslında Robert'ın sağlığı gayet iyi. Ama söz gelimi Gia liseden mezun olduğunda onun yanında bulunma ihtimalinin düşük olduğunu da biliyor. Bu yüzden onun gelecekte hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak konumda olmasını istiyor" dedi.

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Bu kaynağın söylediğine göre yaşlı bir babanın kızı olarak dünyaya gelmek Gia'nın tercihi değildi. Bu yüzden de onun geleceğini elinden geldiğince kusursuz bir şekilde hazırlamak istiyor usta oyuncu.

DİĞER ÇOCUKLARI EŞİT HAK İSTİYOR

Kaynaklara göre Robert De Niro'nun miras konusunda kayırmak istediği başka çocukları da var. Henüz 13 yaşında olan kızı Helen ve 26 yaşındaki otizmli oğlu Elliot'ın da mirasından daha fazla pay alması gerektiğine inanıyor.

Robert De Niro'ya yakın kaynaklara bakılırsa diğer yetişkin çocukları usta oyuncunun bu planlarından memnun değil. Kendileri de mirastan eşit pay almak istiyor.

Bir kaynak bu konuda "Aslında diğer çocukların tek derdi para değil. Sadece diğer kardeşleriyle eşit hissetmek istiyorlar" dedi.

Fakat De Niro da onlara "Siz artık kendi kariyerinizi inşa ettiniz, hayatınızı kurdunuz" diyerek iki küçük kızıyla özel yardıma ihtiyaç duyan oğlunun kayırılmasının doğal olduğunu anlatmaya çalışıyor.

TOPLAM YEDİ ÇOCUĞU VAR

Her ne kadar kendi kararını vermiş olsa da bu miras konusu Robert De Niro için çözülmesi kolay bir durum değil. Çünkü usta oyuncunun bir değil, iki değil toplamda yedi tane çocuğu var.

İlk karısı Diahnne Abbot'tan 53 yaşında Drena ve 47 yaşında Raphael adında bir kızı ve bir oğlu bulunuyor. Bu arada Drena'nın aslıhda eski karısının kızı olduğunu fakat De Niro'nun onu evlat edinip büyüttüğünü hatırlatalım.

Eski kız arkadaşı Toukie Smith ile ilişkisinden 28 yaşında Julian ve Aaron adında ikiz babası.

De Niro'nun ikinci karısı Grace Hightower'dan da 13 yaşında Helen Grace ve 26 yaşında Elliot adında iki tane çocuğu var.

De Niro'nun en küçük çocuğu ise şu anda birlite olduğu 45 yaşındaki Tiffany Chen'den dünyaya gelen Gia.