Ünlü oyuncu 54 yaşında hayatını kaybetti

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Ünlü yönetmen Richard Linklater'ın 1993 yapımı filmi “Dazed and Confused” ile şöhrete kavuşan, Boston Public dizisinde de başrol oynamış olan Nicky Katt 54 yaşında hayatını kaybetti.

Nicky Katt’in ölümü aktörün yasal temsilini sağlayan hukuk firması tarafından açıklandı.

Ancak ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Nicky Katt’in hayatını kaybettiği tarih de 8 Nisan olarak kayıtlara geçti.

Steven Soderbergh'in 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt'le birlikte rol alan 11 Mayıs 1970 doğumlu Katt, 2013 yapımı Liberace biyografisi “Behind the Candelabra”da da rol almıştı.

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Daha çok “sevilmeyen” karakterleri ya da kötü adam rollerini oynamasıyla tanınan ünlü oyuncuyu birlikte çalıştığı yönetmenler yetenekli ve “korkusuz” bir oyuncu olarak tanımlamıştı.

Nicky Katt Steven Soderbergh'in filminde rol aldıktan sonra “Bu film bana rol peşinde koşan bir aktör olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını tek bir karaktere dökme fırsatı verdi” demişti.

Katt'ın kariyeri boyunca pek çok unutulmaz rolü olsa da, IMDb sayfasına göre 2018'de komedi dizisi Casual’ın bir bölümünde yer aldıktan sonra bir daha oyunculuk yapmadı.