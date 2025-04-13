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Ünlü oyuncu 54 yaşında hayatını kaybetti

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#Nicky Katt#Hollywood#Steven Soderbergh
Ünlü oyuncu 54 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:18

Rol aldığı birçok film ve diziyle tanınan ünlü oyuncu Nicky Katt 54 yaşında öldü. Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan ünlü oyuncunun ölümü Hollywood’da büyük bir şaşkınlık ve üzüntüye yol açtı.

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Ünlü yönetmen Richard Linklater'ın 1993 yapımı filmi “Dazed and Confused” ile şöhrete kavuşan, Boston Public dizisinde de başrol oynamış olan Nicky Katt 54 yaşında hayatını kaybetti.

Nicky Katt’in ölümü aktörün yasal temsilini sağlayan hukuk firması tarafından açıklandı.

Ünlü oyuncu 54 yaşında hayatını kaybetti

Ancak ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Nicky Katt’in hayatını kaybettiği tarih de 8 Nisan olarak kayıtlara geçti.

Steven Soderbergh'in 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt'le birlikte rol alan 11 Mayıs 1970 doğumlu Katt, 2013 yapımı Liberace biyografisi “Behind the Candelabra”da da rol almıştı.

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Ünlü oyuncu 54 yaşında hayatını kaybetti

Daha çok “sevilmeyen” karakterleri ya da kötü adam rollerini oynamasıyla tanınan ünlü oyuncuyu birlikte çalıştığı yönetmenler yetenekli ve “korkusuz” bir oyuncu olarak tanımlamıştı.

Nicky Katt Steven Soderbergh'in filminde rol aldıktan sonra “Bu film bana rol peşinde koşan bir aktör olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını tek bir karaktere dökme fırsatı verdi” demişti.

Ünlü oyuncu 54 yaşında hayatını kaybetti

Katt'ın kariyeri boyunca pek çok unutulmaz rolü olsa da, IMDb sayfasına göre 2018'de komedi dizisi Casual’ın bir bölümünde yer aldıktan sonra bir daha oyunculuk yapmadı.

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#Nicky Katt#Hollywood#Steven Soderbergh

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