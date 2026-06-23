Ünlü oyuncu 53 yaşında hayata veda etti, iki kızı babasız kaldı: Bu güzel günü sensiz kutlamak ne acı!

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Onun bu zamansız ölümü elbette hayranları kadar geride bıraktığı ailesini de yıktı.

Grey's Anatomy’den Euphoria’ya birçok sevilen dizide ve sayısız filmde de rol alan Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıkladıktan yaklaşık bir yıl sonra, 53 yaşında hayatını kaybetti.

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Geride mahkemede dava açıp sonra da boşanmaktan vazgeçtiği oyuncu eşi Rebecca Gayheart ve iki kızını bırakan Eric Dane'in trajik ölümünden sonraki ilk Babalar Günü ailesi için çok zor geçti.

Rebecca Gayheart, merhum Eric Dane ile paylaştığı iki kızı için, onun trajik ölümünden sonraki ilk Babalar Günü'nü kutlarken büyük bir üzüntü duyduğunu saklamadı.

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Eric Dane bir süre ALS ile mücadele ettikten sonra geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun Rebecca Gayheart’la evliliğinden 16 yaşında Billie Beatrice ve 14 yaşında Georgia Geraldine adında iki kızı vardı.

Rebecca Gayheart, Babalar Günü’nün kutlandığı pazar günü, ünlü oyuncunun küçük kızlarıyla oturduğu bir fotoğrafı paylaştı ve altına Eric Dane'in hayatlarındaki varlığının devam ettiğine dair duygusal bir mesaj yazdı.

Instagram Hikayelerinde, "Bugün kızlarım için çok üzülüyorum," diye yazdı. "Bu, gelecekte yaşayacağımız birçok üzüntülü özel günün ilki. Eric'in her gün onları koruduğunu biliyorum." yazan Rebecca Gayheart bu duygu dolu mesajını bandajlı bir kırmızı kalp emojisiyle süsledi.

Rebecca Gayheart ve Eric Dane, Ekim 2004'te evlendi ve Eylül 2017'de ayrıldı.

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Ancak boşanma davalarını bir türlü ilerletmeyen ve resmi olarak karı koca kalmaya devam eden çift şok edici bir şekilde Mart 2025'te davayı geri çektiler ve boşanmaktan vazgeçtiler.

Bu tuhaf hamlenin sebebi ise bir ay sonra ortaya çıkacaktı: Eric Dane nisan ayında ALS’ye yakalandığını açıkladı… Rebecca Gayheart hastalık teşhisini alınca boşanmaktan vazgeçmişti.

Ünlü oyuncu aradan geçen bir yılda ölüme her gün bir adım daha yaklaşan kocasının yanında olmaya devam etti ve son nefesini verirken de onun yanı başındaydı…

Eric Dane ölümünden aylar önce, iki kızı için son derece kişisel bir mesaj bıraktığı gizli bir röportaj vermişti; bu duygu dolu sözler ölümünden kısa bir süre sonra yayınlandı ve herkesi gözyaşlarına boğdu.

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50 dakikalık "Ünlü Son Sözler: Eric Dane" adlı bu kayıt basında yer alan haberlere göre, yalnızca ölümünden sonra yayınlanacağı anlaşmasıyla gizlice kaydedilmişti.

Gwyneth Paltrow'un kocası Brad Falchuk ile yaptığı röportajın sonuna doğru, Dane kızlarına doğrudan seslenerek, onları düşünerek kameraya konuştu: "Billie ve Georgia, bu sözler sizin için. Denemeye çalıştım. Bazen tökezledim, ama denedim. Genel olarak, çok eğlendik, değil mi?" dedi.

Eric Dane son sözlerinde kızlarına "Billie ve Georgia, siz benim kalbimsiniz. Siz benim her şeyimsiniz. İyi geceler." dedi. "Seni seviyorum. Bunlar son sözlerim." dedikten sonra boşanmaktan vazgeçtiği eşi için de konuşmuştu.

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Eşi hakkında "Bence Rebecca, benden daha istekli bir şekilde ortaya çıkıp üzerine düşeni yaptı. Ne olursa olsun devam etme isteği veren o gen bende yok. Ben şöyleyim: 'Teknede bir delik varsa, deliği yamamaya çalışma.' Lanet olası şeyi batır ve yenisini bul." diyen Eric Dane ayrılıklarından sonra çocuklarıyla "çok zaman" kaybettiklerini de dile getirdi.

"Ayrı evlerde yaşadığımız için aramızda çok zaman kaybı oldu. Ama mümkün olduğunca ve özellikle de önemli anlarda yanlarında olmaya özen gösterdim" diyen Eric Dane eşi için "Hala birbirimizi çok seviyoruz. Sadece birlikte yaşamak istemiyoruz sanırım. Ama aramızda çok fazla sevgi var" cümlelerini kurdu.