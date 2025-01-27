Ünlü oyuncu 45 yaşında yedinci çocuğuna hamile

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45 yaşındaki ünlü oyuncu Madeleine West, yedinci çocuğunu beklediğini açıklayıp hayranlarını şaşırttı.

Avustralya’da yaşayan West geçtiğimiz gün karnı burnunda bir şekilde tek başına alışveriş yaparken görüntülenmişti.





EN SON 10 YIL ÖNCE ANNE OLMUŞTU: 45 YAŞINDA YENİDEN HAMİLE

En son 10 yıl önce anne olan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı hamilelik duyurusuyla herkesi şaşırttığı kadar kendi de şaşırmıştı.

“Artık menopoz yolunda olduğumu düşünürken bebek beklediğimi öğrendim” diyen Madeleine West takipçilerinden kendisi gibi ileri yaşta anne olanlar varsa tavsiye vermelerini istedi.

Madeleine West de birçok ünlü gibi çocuklarının yüzlerini sosyal medyada paylaşmıyor

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“Daha mutlu olamazdım” diyerek yeniden anne olmanın heyecanını paylaşan ünlü oyuncu “Yaşlı anne” unvanından pek mutlu değilim ama işte buradayız ve bir süre göz önünden çekilmek zorundayım yazdı.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ...

Kendisiyle aynı durumda olan kadınlara seslenen Madeleine West “Beklediğinizden daha geç hamile kaldıysanız ve 40'lı ya da 50'li yaşlarınızın başındaysanız, hikayelerinizi duymayı ÇOK isterim” dedi.

Son kez doğum yapmasının üstünden 10 yıl geçen ünlü oyuncu hayranlarına akıl danıştı

Ve takipçilerine en çok merak ettiği şeyin her şeyi bir kenara bıraktıktan sonra tüm bebek gereçlerini nasıl tekrar bir araya getirdikleri olduğunu söyledi.

13 YILLIK BİRLİKTELİĞİNDEN 6 ÇOCUĞU OLMUŞTU

Madeleine West’in eski eşi 49 yaşındaki ünlü şef Shannon Bennett’tan 19 yaşında Phoenix, 16 yaşında Hendrix, 14 yaşında Xascha, 12 yaşında Xanthe ve 10 yaşında ikizler Xalia ve Margaux adında altı çocuğu var.

Aileye yeni katılan bebek ünlü oyuncunun yedinci çocuğu olacak

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Çift 13 yıllık birlikteliğin ardından 2018'de ayrılmış, Madeleine daha sonra ayrılık sürecinin “aşklarını zehirli hale getirdiğini” belirtmişti.

Avustralyalı yıldızın adı en son üç yıldan fazla bir süre birlikte olduğu çevre aktivisti Maximo Bottaro ile anılıyordu.

ADI CİNSEL TACİZ DAVASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Madeleine West’in adı 2023 yılında çocukken uğradığı cinsel tacizi itiraf edip bu, tacizcisinin peşine düşerek onu yıllar sonra adalete teslim etmesiyle gündeme gelmişti.

West’in çocuk yaşta uğradığı taciz hayatını cehenneme çevirdi. O günleri anlatırken ve kendine bu kötülüğü yapan adamdan bahsederken hep “canavar” kelimesini kullanıyordu. Bir gün büyüyüp ünlü bir oyuncu oldu ama yaşadıklarını hiç unutmadı.

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BİR "CANAVAR" ÇOCUKKEN HAYATINI KARARTTI

Üstelik bu canavar pedofil evli bir adamdı ve kendi çocukları da vardı. Aile evini cinsel istismarda bulunduğu yedi çocuk için bir dehşet evine dönüştürmüştü adeta. Peter Vincent White, yaşları dört ile 14 arasında değişen çocukları 1977 ile 1988 yılları arasında taciz etti.

Madeleine West çocukken yaşadığı kâbus dolu günleri anlattıktan sonra kendini tamamen bu konuya ve özellikle de kız çocukları ve genç kızları bu konuda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara imza attı

Yaşadığı kâbus dolu günlerin ardından büyük sakıntılar yaşayan hatta adını bile değiştirmek zorunda kalan Madeleine West, yıllar sonra oyunculuk mesleğini seçmiş, çok sevilen Neighbours dizisinde oynayıp adını duyurmuş ünlü bir aktris olmuştu.

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YILLARCA UĞRAŞTI, YAKALATIP MAHKEMEYE ÇIKARTTI

Underbelly ve House Husbands dizileriyle yıldızı iyice parlayıp ününe ün katan Madeleine West, bir aile kurup kendisi de anne oldu. Ve uzun yıllar boyunca sadece kendisine değil birçok çocuğa kötülük eden adamı yakalatmaya kendini adadı.

Madeleine West, kendisini ve daha başka birçok çocuğu taciz eden adamı yakalattıktan sonra çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve "Artık korkma küçük kız çünkü özgürsün" yazmıştı

Uzun süren bir hukuk savaşının ardından canavarı yakalatan ve ceza almasını sağlayan West, cezanın belli olmasının ardından Instagram'da uzun bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncu “Bugünkü karar dileyebileceğim en iyi yeni yıl hediyesi. Adalete teslim edilmesi 40 yıl sürdü ama şimdi demir parmaklıkların arkasında” yazarak buruk sevincini paylaştı.