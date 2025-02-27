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Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı!

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#Michelle Trachtenberg#Gossip Girl#Buffy The Vampire Slayer
Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:46

Dün akşam gelen haber deyim yerindeyse Hollywood’u yasa boğdu. Çocuk yaşından beri kameraların önünde olan ve hem rol arkadaşları hem de hayranları tarafından çok sevilen yıldız oyuncu daha 39 yaşında hayatını kaybetti.

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Buffy the Vampire Slayer ve Gossip Girl gibi efsane dizlerle birlikte birçok sinema filminde rol alan Michelle Trachtenberg’in cansız bedeninin annesi tarafından evinde bulunduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı

KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU… HASTALIK YAKASINI BIRAKMADI

39 yaşında hayatını kaybeden yıldız isim aylar önce karaciğer nakli olmuş, ömrünün son zamanlarını ne yazık ki hastalıklarla mücadele ederek geçirmişti.

Resmi ölüm nedeni henüz belli olmasa da Michelle Trachtenberg’in ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirilmedi ve kalp krizi geçirdiği sonucuna varıldı.

Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı

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Onu karaciğer nakli geçirdiği dönemde hastanede yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Amanda de Cadenet, Michelle Trachtenberg'in karaciğer nakli olarak hayata tutunmaya çalıştığını ancak “ölümün yüksek bir olasılık olduğunu bildiğini” söyledi.

ÖLME İHTİMALİ VARDI VE O BUNU BİLİYORDU

Instagram’da Trachtenberg için duygu dolu bir paylaşım yapan arkadaşı “Seni hep bu fotoğraftaki gülen yüzünle hatırlayacağım” derken “Son 6 aydaki konuşmalarımızın ayrıntılarını paylaşmayacağım ama ölümün yüksek bir olasılık olduğunu biliyordun ve sonucun daha iyi olmamasından dolayı üzgünüm” sözleriyle ünlü oyuncunun yaklaşan kaçınılmaz sonu beklediğini belirtti.

Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı

Doğal nedenlerle öldüğünü söyleyen kaynaklara göre Trachtenberg'e geçtiğimiz yıl karaciğer nakli yapılmıştı. Ünlü oyununun yakın çevresi ölümünden önceki günlerde hastalığı yüzünden hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok zor zamanlar geçirdiğinin altını çizdi.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN DEĞİŞEN GÖRÜNTÜSÜNÜ SAKLAMADI AMA…

Michelle Trachtenberg yakın dostlarına yaşadığı zorlukları ve ne kadar hasta olduğunu söylüyor, durumunu saklamıyor ve nasıl mücadele ettiğini anlatıyordu.

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Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı

Yaşadığı zor günlerde bile sosyal medya paylaşımları yapmaya devam eden Michelle Trachtenberg'in hayranlarından bazıları onun hastalık sürecinde değişen görüntüsü yüzünden çirkin yorumlar yapmıştı.

Ünlü oyuncu karaciğer yetmezliği yaşarken yüzüne yansıyan hastalığını bilmeyenler tarafından kötü estetikler yaptırmaktan tutun da eroin bağımlılığına kadar birçok şekilde suçlandı.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN ZALİM YORUMLARA İSYAN ETMİŞTİ

Zaten korkunç bir hastalıkla boğuşurken yapılan bu yorumlar Michelle Trachtenberg'i üzmüş, bazı hayranlarıyla sosyal medyadan yazışan ünlü oyuncu onlara artık “14 yaşında değilim, takvime bakmayı da mı unuttunuz!” diyerek sitem etmişti.

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Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı

En sonunda bu yorumlardan yılan Michelle Trachtenberg Ocak 2024’te bir selfie paylaşmış ve “Son zamanlarda görünüşümle ilgili birkaç yorum aldım. Hiçbir zaman estetik ameliyat olmadım, mutlu ve sağlıklıyım. Kendinizi kontrol edin nefret edenler” yazmıştı.

Ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte Trachtenberg'in aralarında Blake Lively, Chace Crawford, Ed Westwick ve Kim Cattrall gibi isimler bulunan eski rol arkadaşları yaşadıkları büyük üzüntüyü anlatan paylaşımlar yaptılar.

Ünlü oyuncu 39 yaşında hayatını kaybetti… O ölebileceğini biliyordu… Bilmeyenlerse ona hiç acımadan zalimlik yaptı

İLK KEZ 3 YAŞINDA KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Michelle Trachtenberg daha 3 yaşındayken reklam filmlerinde oynamaya başlamış, 9 yaşında rol aldığı diziyle bir çocuk yıldız olarak şöhrete kavuşmuştu.

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İlerleyen yıllarda o dönemin en sevilen iki televizyon dizisi Buffy the Vampire Slayer ve Gossip Girl’de rol alan Trachtenberg birçok gençlik filminde de başrol oynamış ve genç yaşına rağmen başarılı bir kariyer inşa etmişti.

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#Michelle Trachtenberg#Gossip Girl#Buffy The Vampire Slayer

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