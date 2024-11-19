Ünlü oyuncu 35 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti

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Paul Teal kısa süre önce “Descendants, The Rise of Red” ve “Lilly” filmlerinde rol almıştı.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Susan Tolar Walters “Sevgili aktörümüz ve dostumuz Paul Teal'in vefat haberini en içten üzüntümüzle paylaşıyoruz. Olağanüstü yeteneği ve nazik ruhu, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkesin kalbine dokundu. Geride bıraktığı boşluk derinden hissedilecek” sözleriyle duyurdu ve ona “Huzur içinde yat sevgili dostum. Seni özleyeceğiz” diye seslendi.

Walters CNN'e yaptığı açıklamada, Teal'in geçtiğimiz hafta cuma günü “kanserle cesur bir savaşın ardından” öldüğünü açıkladı.

35 yaşındaki Paul Teal'in bir yandan kanserle savaşırken bir yandan da oyunculuk mesleğini sürdürdüğü ortaya çıktı

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Nişanlısı Emilia Torello da Instagram sayfasına yazdığı bir açıklamayla Paul Teal’in ölüm haberini paylaştı ve ona yürekleri dağlayan “Başarısızlığa uğramadan cesurca savaştığın bir savaşta çok erken alındın. Bir parçam seninle birlikte ölürken, senin her gün yaşamak için verdiğin mücadele gibi ben de hayattan keyif almak için mücadele edeceğime söz veriyorum. Dünya Paul Teal ile bir an bile geçirdiği için çok şanslı ve ben de bu dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana “benimsin” diyebildim. Seni sonsuza dek seveceğim” sözleriyle veda etti.

Teal şöhrete 2010 yılında kadrosuna girdiği popüler gençlik romantizm dizisi One Tree Hill’le kavuşmuştu. Ünlü oyuncu Ben Affleck ve Ana de Armas'ın rol aldığı 2022 yapımı psikolojik gerilim filmi Deep Water’da da rol aldı.

Paul Teal, 4. evre pankreas kanseri teşhisi aldıktan 7 ay sonra hayatını kaybetti. Nişanlısı Emilia Torello, yaptığı açıklamada Paul'e nisan ayında 4. evre nöroendokrin pankreas kanseri teşhisi konduğunu söyledi.

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Emilia Torello'nun nişanlısına veda ederken "Paul, sen benim ruh eşim, müstakbel kocam, kayam ve geleceğimdin. Ciğerlerimi kahkahalarla, midemi kelebeklerle ve kalbimi sevgiyle doldurdun. Başarısızlığa uğramadan cesurca savaştığın bir savaşta çok erken alındın.” sözlerini kaleme aldı

Paul Teal’in cuma günü, 15 Kasım’da, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emilia Torello, genç yaşında kaybettiği Teal için “O tanıdığım en yetenekli adamdı. Bir şeyi kafasına koyduğu zaman onu durdurmak mümkün değildi. Çok çalışkan ve kendini işine adamış biriydi. Bu özelliklerinden dolayı bu işten de alnının akıyla çıkacağına tüm kalbimle inanıyordum. Bu kaybı daha da trajik kılan da bu” dedi.

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Emilia, Paul'ün kanserle mücadelesi sırasında The Hunting Wives adında yeni bir dizide rol aldığını ve oyuncuların ve ekibin yanında olmanın mücadelesini sürdürmesine yardımcı olduğunu hissettiğini söyledi.

Paul Teal’in One Tree Hill’deki rol arkadaşı Bethany Joy Lenz onun ölümüyle yıkıldığını söylerken onu girdiği her yeri aydınlatan bir adam, çok iyi bir ekip arkadaşı ve cömert bir insan olarak anlattı.