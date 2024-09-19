Ünlü oyuncu 28 yıllık karısına boşanma davası açtı: Bana durmadan eziyet ediyor... Oğlumuzu da intihara sürükledi

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İşte böyle olaylı olacağı belli olan boşanma davalarından biri geçtiğimiz günlerde açıldı. Hatta 28 yıllık karısından boşanmak için mahkemeye başvuran ünlü oyuncu ilk açıklamasını yaptı bile.

1996'da evlendiği karısının kendisine yıllarca eziyet ettiğini hatta oğullarını intihara sürüklediğini ileri sürdü.

Bu iddianın sahibi, rol aldığı Rezervuar Köpekleri, Kill Bill başta olmak üzere birçok yapımla seyircinin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Michael Madsen.

65 yaşındaki Madsen, 1996 yılında evlendiği, kendisinden bir yaş genç eşine boşanma davası açtı.

Ünlü oyuncu, dava dosyasında boşanma gerekçesi olarak 'şiddetli geçimsizlik' ifadesini kullandı. Ayrıca 2022 yılının ocak ayından bu yana ayrı yaşadıklarını da belirtti.

Bu tarihin hem Michael hem de eşi DeAnna Madsen açısından çok acı bir dönüm noktası olduğunu da hatırlatalım.

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'OĞLUMUZUN İNTİHARINA NEDEN OLDU'

Çiftin üç çocuğundan biri olan ve ABD ordusunda görev yapan Hudson, yaşadığı Hawai'de 2022 yılının ocak ayında canına kıymıştı. Madsen çifti de onun ölümüyle birlikte belli ki hayatlarında bir yol ayrımına geldi.

Michael Madsen dava dosyasındaki iddiaları arasında bu konuya da değindi. Karısının içine düştüğü alkol bataklığı ve ihmalkarlığın oğulları Hudson'un görevli olduğu yerde intihara sürüklediğini ileri sürdü.

Michael Madsen'in karısına yönelttiği tek suçlama bu değil.

Ünlü oyuncu aynı zamanda karısı DeAnna ile 'zehirli' bir ilişki içinde olduklarını ve onun bu tavırları yüzünden geçen ay aile içi şiddet nedeniyle gözaltına alındığını da savundu.

'MÜVEKKİLİM AİLE İÇİ ŞİDDETTEN SORUMLU DEĞİL'

Madsen; geçen ay karısına şiddet uyguladığı ve sonra onu evden atıp kapıyı kilitlediği için gözaltına alınmıştı. Sonunda da 20 bin dolar kefaletle serbest kalmıştı.

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Diğer yandan Michael Madsen'ın avukatı Perry Wander oyuncunun aile içi şiddetten sorumlu tutulamayacağını savundu. Tam tersine DeAnna'nın aktörün yaşadığı eve izinsiz girdiğini ve asıl eziyeti yapanın o olduğunu ileri sürdü.

Dava dilekçesinde bu olayı "Michael bu dönemde eşine kesinlikle büyük bir şefkat gösterdi. Aile içi şiddetten sorumlu değil" satırlarına yer verdi.

Bunlara karşılık boşanmak istediği eşi DeAnna Madsen ise kocasının bazı kişisel sorunlarla boğuştuğunu ileri sürdü.

BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞADILAR

Michael ve DeAnna Madsen'ın evlerini ayırmasına 2022 yılının ocak ayında yaşadıkları büyük bir trajedi neden olmuştu.

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Çiftin 26 yaşındaki oğlu Hudson, ABD ordusunun bir mensubu olarak görevi bulunudğu Hawai'de canına kıydı.

Madsen'in oğlu Hudson'ın cansız bedeni eşiyle birlikte yaşadığı Hawai'nin Oahu adasındai evinde bulundu. Hudson Lee Madsen, başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis durumu "şüpheli intihar" olarak nitelendirdi.

Michael Madsen'ın beş çocuğundan biri olan Hudson Madsen, eşi Carlie ile birlikte Hawai'de yaşıyordu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Hudson Madsen'ın Facebook paylaşımlarına bakılırsa genç adam ABD ordusunda hizmette bulunduğu sırada bir süre Afganistan'da bulunmuştu.

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BEŞ ÇOCUK BABASI: 64 yaşındaki Michael Madsen'ın, oyuncu DeAnna Madsen ile evliliğinden Hudson dışında 25 yaşında Calvin, 16 yaşında Luke adında iki oğlu daha bulunuyor. Madsen, eski eşi Jeannine Bisignano'dan da 31 yaşında Christian ve 27 yaşında Max adında çocukları da bulunuyor.