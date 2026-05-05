ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§lik Ã§aÄŸÄ±nda bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitmiÅŸti... YÄ±llarca Ã§alÄ±ÅŸÄ±p milyonlar kazandÄ±... Sevmeye doyamadÄ±ÄŸÄ± tek evladÄ±na bir kuruÅŸ bile miras bÄ±rakamadÄ±

Â Ama Ã¶len kiÅŸi daha 30 yaÅŸÄ±nÄ± bile gÃ¶rememiÅŸse, bu kÄ±sacÄ±k zamanda milyonlarca kiÅŸiyi kendine hayran bÄ±rakmÄ±ÅŸsa kaybÄ±na kelimenin tam anlamÄ±yla "dÃ¼nya aÄŸlar..."

Ä°ÅŸte hayatÄ±nÄ±n ve kariyerinin baharÄ±nda hayata veda eden Ã¼nlÃ¼ oyuncu Heath Ledger de erken Ã¶lÃ¼mÃ¼yle milyonlarÄ± yasa boÄŸanlardan biri.

28 YAÅžINDA HAYATA VEDA ETTÄ°

2008 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 28 yaÅŸÄ±ndayken cansÄ±z bedeni bulundu Heath Ledger'Ä±nâ€¦ Ã–lÃ¼mÃ¼ de sadece ailesini deÄŸil onu filmlerinden tanÄ±yan seyircisini de can evinden vurdu.

Heath Ledger'Ä±n zamansÄ±z Ã¶lÃ¼mÃ¼ eski sevgilisi Michelle Williams ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen tek evladÄ± Matilda iÃ§in ise bÃ¼yÃ¼k bir darbe oldu.

Ledger Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde kÄ±zÄ± daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼ktÃ¼ ama bu kayÄ±p onun yÃ¼reÄŸinde hayatÄ± boyunca izini bÄ±rakacaktÄ±. Zaten Ã¶yle de oldu.

MÄ°RASI KIZINA DEÄžÄ°L ANNE BABASI VE KIZ KARDEÅžLERÄ°NE GEÃ‡TÄ°

Matilda, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sadece yetim kalmadÄ±. BaÅŸlarda Ledger'Ä±nÂ mirasÄ±ndan da yararlanamadÄ±.

Uzun lafÄ±n kÄ±sasÄ± Heath Ledger hayata veda ettiÄŸinde arkasÄ±nda 16. 3 milyon dolarlÄ±k bir miras bÄ±raktÄ±. Ama bu bÃ¼yÃ¼k mirastan kÄ±zÄ± Matilda'ya tek kuruÅŸ kalmadÄ±. Talihsiz oyuncunun mirasÄ± annesi ve babasÄ± ile kÄ±z kardeÅŸlerine geÃ§ti.Â

Normal koÅŸullarda bir baba Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde mirasÄ± da otomatik olarak Ã§ocuklarÄ±na kalÄ±r.

Peki ama neden Ledger'Ä±n kÄ±zÄ± Matilda, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta kaybettiÄŸi babasÄ±nÄ±n mirasÄ±na uzaktan bakmak zorunda kaldÄ±?

Ãœstelik annesi Michelle Williams'Ä±n da bu miras Ã¼zerinde bir hakkÄ± yoktu.





VASÄ°YETÄ°NÄ° BABA OLMADAN Ã–NCE HAZIRLAMIÅž

Bu durumun nedeniÂ Heath Ledger'Ä±nÂ kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya gelmeden Ã¶nce hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± vasiyetiydi.

Belki de Ã§ok genÃ§ yaÅŸta hayata veda edeceÄŸi iÃ§ine doÄŸdu ve Ledger, erkenden vasiyetini hazÄ±rladÄ±. Orada da bÃ¼tÃ¼n mirasÄ±nÄ± annesi, babasÄ± ve kÄ±z kardeÅŸlerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸlarda Ledger'Ä±n mirasÄ±, annesi Sally, babasÄ± Kim ve kÄ±z kardeÅŸleri Kate, Ashleigh veOlivia'ya geÃ§ti.

Ama Ledger ailesi, genÃ§ yaÅŸta Ã¶lÃ¼mÃ¼yle kendilerini yasa boÄŸan oÄŸullarÄ± Heath'in mirasÄ±nÄ± ellerinde tutmadÄ±.

BÄ°R VAKIF ARACILIÄžIYLA MÄ°RASI TORUNLARINA DEVRETTÄ°LER

Bunun yerine bir vakÄ±f kurup onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n mirasÄ± Heath Ledger'Ä±n, Michelle Williams ise iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Matilda'ya geÃ§irmeye karar verdi.

Matilda belli bir yaÅŸa gelinceye kadar da bu 16.3 milyon dolarÄ±n, annesi Williams'Ä±n korumasÄ±nda kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±lar.

Ledger ailesi "Heath de bÃ¶yle olmasÄ±nÄ± isterdi" diyerek bu adÄ±mdan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Her ne kadar iliÅŸkileri Ã§oktan bitmiÅŸ olsa da Heath Ledger'Ä±n anne ve babasÄ± Matilda'yÄ± baÄŸÄ±rlarÄ±na bastÄ±klarÄ± gibi Michelle Williams'Ä± da ailelerinden biri olarak gÃ¶rmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

Åžu anda 20 yaÅŸÄ±nda olan Matilda Ledger sadece babasÄ±nÄ±n mirasÄ±nÄ± almakla kalmadÄ±. BabasÄ±nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± olan Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law, onun çekimleri sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸü The Imaginarium of Doctor Parnassus adlÄ± filmde oynayÄ±p kazandÄ±klarÄ± tüm parayÄ± da Matilda'ya baÄŸÄ±ÅŸladÄ±lar.





BABASININ AÄ°LESÄ°YLE Ã‡OK YAKIN

Heath Ledger'Ä±n Michelle Williams ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Matilda annesiyle birlikte New York'ta yaÅŸÄ±yor.



GenÃ§ kÄ±z bir sÃ¼re Ã¶nce babasÄ±nÄ±n izini sÃ¼rmek ve aile kÃ¶klerini tanÄ±mak iÃ§in onun memleketi olan Avustralya'da uzun bir geziye Ã§Ä±ktÄ±.

Matilda kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda babasÄ±z kalsa da annesi Michelle Williams, onun Ledger'Ä±n hatÄ±rasÄ±nÄ± unutmamasÄ± iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

Bu arada Michelle Williams'Ä±n tiyatro yÃ¶netmeni Thomas Kail ile evli olduÄŸunu ve ondan da Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bulunduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.



'ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR YAÅžADIÄžIM EN HARÄ°KA DENEYÄ°M': Heath Ledger, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kÄ±zÄ± Matilda'ya ne kadar sevdiÄŸini ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etmiÅŸti: "Matilda harika, gÃ¶zlemci ve bilge. Michelle ve ben onu Ã§ok seviyoruz. Baba olmak benim bÃ¼tÃ¼n beklentilerimin Ã¼zerinde. Åžimdiye kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en harika deneyim."

SET ARKADAÅžLIÄžI AÅžKA DÃ–NÃœÅžTÃœ

Matilda'nÄ±n babasÄ± Heath Ledger ile annesi Michelle Williams, 2005 tarihli Brokeback Mountain (Brokeback DaÄŸÄ±) filminde birlikte rol aldÄ±lar. Set arkadaÅŸlÄ±klarÄ± aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve birlikte olmaya baÅŸladÄ±lar.

O sÃ¼reÃ§te Matilda dÃ¼nyaya geldi. Fakat Ledger ile Williams, 2007 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Bu ayrÄ±lÄ±ktan bir yÄ±l sonra da Heath Ledger, New York'ta bir otel odasÄ±nda cansÄ±z halde bulundu. Ledger'Ä±n ruhsal ve fiziksel olarak bitkin halde olduÄŸu, reÃ§eteli ilaÃ§larÄ± yanlÄ±ÅŸ kullanmasÄ± nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.