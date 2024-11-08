Ünlü oyuncu 105 yaşında hayata veda etti... Aynı karakteri 70 yıl boyunca canlandırmıştı

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Ölüm haberi BBC tarafından duyurulan ünlü oyuncu, kuruluşta yayınlanan Archers adlı yapımda Peggy Wooley karakterini 70 yıldan fazla bir süre boyunca canlandırmıştı.

June Spencer bir radyo tiyatrosu olan eserde söz konusu karaktere önce 1950 ile 53 yılları arasında hayat verdi. Sonra da 1962 ile 2022 arasında yine aynı karakteri canlandırdı.

İki yıl önce bu role veda edinceye kadar da Archers adlı eserin kadrosunda başından sonuna kadar yer alan tek kişi olarak adını tarihe yazdırdı.

June Spencer, yapımdan ayrılırken en azından bir yıl boyunca emeklilik hayatı yaşamak istediğini söylemişti.

Oyuncu, kendisi her ne zaman mesleğinden çekilme kararı alsa oyunda kendi karakterine daha fazla bölüm yazıldığını da anlatmıştı.