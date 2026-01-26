Ünlü müzisyen 30 yaş genç karısıyla milyonlarının keyfini çıkarıyor: Oğlu borç içinde boğuluyor: Çalışıp hayatını kendin kazan!

Haberin Devamı

Ünlü birinin çocuğu olarak dünyaya gelen bir insan, büyük bir refahın içinde büyür zaten. Sonra da o ünlü ailesi sayesinde hayatının geri kalanını da rahatça sürdürür... Herkesten kolay iş bulur, herkesten çok para kazanır.

Ama her zaman böyle bir durum yaşanmaz elbette. Bazı ünlüler, sahip oldukları o büyük servete rağmen özellikle de yetişkin olan çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmasını ister. Hayati bir konu söz konusu olmadığı sürece de maddi konularda kıllarını bile kıpırdatmazlar.

MİLYONER BABANIN OĞLU BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR

Tıpkı müzik tarihine damgasını vuran Rolling Stones grubunun üyelerinde Ronnie Wood gibi...

Bugüne kadar üç kez evlenen 78 yaşındaki Ronnie Wood'un bütün bu evliliklerinden dört tane çocuğu var. Wood'un ilk karısı Kriss Findlay ile evliliğinden dünyaya gelen 49 yaşındaki Jesse Wood bunların en büyüğü.

İngiliz yayıncı ve yazar Fearne Cotton ile 2024 yılında biten 10 yıllık bir evlilik yaşayan Jesse Wood, kurduğu şirketin işlerinin yolunda gitmemesi yüzünden büyük bir mali krize girdi.

Hatta kelimenin tam anlamıyla "battı" diyebiliriz.





KELİMENİN TAM ANLAMIYLA 'BATTI'

Jesse Wood'un kurduğu, tek yöneticisi ve hissedarı olduğu şirketinin banka hesaplarında sadece 10 bin sterlin bulunuyor. Buna karşın 100 bin sterlinin üzerinde borcu var. Bunların çoğu da bankalara olan kredi borçları.

Kısacası Jesse gerçekten büyük bir mali krizde. Söylediğine göre ayda 1000 sterlin ile yaşamaya çalışıyor. Diğer yandan iş de bulamıyor.

Durum böyleyken hayatını mesleğine adayan babası Ronnie Wood ise 200 milyon doların üzerinde bir servete sahip. Ama görünüşe göre oğlunu bu zor durumdan kurtarmak için öyle hatırı sayılır bir yardımda da bulunmuyor.

Aslına bakılırsa Rolling Stones grubunun bir baŞka üyesi, solist Mick Jagger da mali konularda grup arkadaşı Ronnie Wood ile aynı fikirde sayılır.

Gözden Kaçmasın Altı yıllık evlilikte ona üç çocuk vermişti: Kocama olan aşkımı eski usul gösteriyorum Haberi görüntüle

78 yaşındaki Ronnie Wood, 48 yaşındaki üçüncü karısı Sally Humphreys ile mutlu bir hayat sürdürüyor.





Oğlu Jesse, karısı Fearne ile boşandıktan sonra mali durumunu bir türlü toparlayamadı.





JAGGER DA ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKMAYACAK

Artık 82 yaşında olan Mick Jagger, kendisinden 44 yaş daha genç Melanie Hamrick ve 8 yaşındaki oğluyla mutlu bir hayat sürüyor.

O da geçtiğimiz yıl büyük mirasından çocuklarına pay bırakmayacağını söylemişti.

Jagger, bundan iki yıl önce The Wall Street Journal'e verdiği röportajda servetini sekiz çocuğuna bırakmaya pek de istekli olmadığını gözler önüne serdi.

Bu konuda ciddi mi, bu son kararı mı bilinmez ama Jagger röportajda "Çocuklarımın iyi yaşamak için 500 milyon dolara ihtiyacı yok. Paranın hayır kurumlarına gitmesi gerekir. Böylece belki de dünyaya bir iyilik yapılmış olur" dedi.





GRUP ÜYELERİ 'FİNANSAL DERSLER' ALDI

Jagger'ın servetinin büyük bir bölümü elbette Rolling Stones grubuyla yapıtğı çalışmalardan geliyor. Bunun yanı sıra emlak yatırımları ve reklam filmleri de usta müzisyenin gelir kaynaklarından.

Fakat Rolling Stones ile ilgili çarpıcı bir maddi durum daha var. 1971 öncesi yaptıkları ve müzik tarihine geçen Satisfaction, Paint it Black ve Jumpin Jack Flash gibi çalışmalarının telif hakları Rolling Stones üyelerinde değil. Bu da ünlü müzisyenlerin kariyerleri boyunca aldıkları bir "ders" oldu.

Grup üyeleri bu şarkılardan da milyonlarca telif ücreti aldı. Ancak bu müziğin sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Bruce Springsteen, Paul Simon ve Sting gibi diğer müzik yıldızları da son yıllarda çalışmalarının haklarını sattı. Fakat Rolling Stones üyelerinin böyle bir kararı yok.

SEKİZ TANE ÇOCUĞU VAR

Mick Jagger'ın en büyük çocuğu, Marsha Hunt ile ilişkisinden dünyaya gelen 52 yaşındaki Karis. Mick Jagger'ın 1971 yılında evlendiği dönemin ünlü modeli Bianca Jagger'dan da 51 yaşında Jade adında bir kızı bulunuyor.

Jagger en fazla sayıda çocuğuna 1990 ile 1997 arasında ilişki yaşadığı model Jerry Hall'dan dünyaya geldi. Bu birliktelikten 41 yaşında Elizabeth, 33 yaşında Georgia May, 40 yaşında James ve 27 yaşında Gabriel adında dört tane çocuk sahibi oldu.

Usta müzisyen, TV sunucusu Luciana Morad Gimenez'den de şu anda 26 yaşında olan Lucas adında bir erkek çocuk babası. Mick Jagger'ın en küçük çocuğu ise şu anda nişanlı olduğu Melanie Hamrick'ten dünyaya gelen 8 yaşındaki Deveraux.