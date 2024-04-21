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Ünlü müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti

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#Emir Yeşil#Dolapdere Big Gang#Aslı Omağ
Ünlü müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 12:28

Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti Emir Yeşil, dün hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Yeşil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

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Ünlü tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Aslı Omağ, sevgilisi Emir Yeşil’in kaybını sosyal medya hesabından " Canımız Emir'imizi bu sabah kaybettik" sözleriyle duyurdu.

Ünlü müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan genç müzisyen bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Ünlü müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti


MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR...
Emir Yeşil, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü Bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.

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Üniversitede müzik okuduğu yıllarda, İskender Paydaş’la çalışarak hem ses mühendisliği alanında, hem de stüdyo vokalisti olarak iyi bir noktaya geldi.

Ünlü müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti

2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti oldu. Çıkan ilk albümleri 8 hafta boyunca listelerde 1 numara olarak büyük bir başarıya imza attı. Grup, toplamda 3 albüm çıkardı, Türkiye ve dünyada 350’den fazla konser verdi.

Emir Yeşil, Dolapdere Big Gang ile büyük markaların organizasyonlarında yer aldı. Dünya çapında İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya’da da birçok defa konser verdi.

Ünlü müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti


 

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#Emir Yeşil#Dolapdere Big Gang#Aslı Omağ

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