Ünlü müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti

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Ünlü tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Aslı Omağ, sevgilisi Emir Yeşil’in kaybını sosyal medya hesabından " Canımız Emir'imizi bu sabah kaybettik" sözleriyle duyurdu.



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Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan genç müzisyen bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Emir Yeşil, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü Bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.

Üniversitede müzik okuduğu yıllarda, İskender Paydaş’la çalışarak hem ses mühendisliği alanında, hem de stüdyo vokalisti olarak iyi bir noktaya geldi.



2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti oldu. Çıkan ilk albümleri 8 hafta boyunca listelerde 1 numara olarak büyük bir başarıya imza attı. Grup, toplamda 3 albüm çıkardı, Türkiye ve dünyada 350’den fazla konser verdi.

Emir Yeşil, Dolapdere Big Gang ile büyük markaların organizasyonlarında yer aldı. Dünya çapında İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya’da da birçok defa konser verdi.

