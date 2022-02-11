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Ünlü müzisyen Anjelika Akbar’ın Türkiye aşkı

#Anjelika Akbar#Onur Büyüktopçu#Hindistan
Ünlü müzisyen Anjelika Akbar’ın Türkiye aşkı

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, Türkiye’ye olan aşkını anlattı.  Ekotürk TV’de yayınlanan Pembe Masa programında konuşan Akbar, “Türkiye’ye ilk görüşte aşık oldum. Uçaktan indiğimi ilk anda oldu. Ve yani sadece ilk bakışta aşk değil, ilk koku ve ilk ses de dahil buna. Çünkü deniz koktu. Martıların ve vapurların seslerini duydum. Yani bu olağanüstü bir şey” dedi.

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Programda samimi itiraflarda bulunan Anjelika Akbar, Türkiye’ye olan sevgisini anlattı. Türkiye’ye ilk görüşte aşık olduğunu belirten Akbar, “Uçaktan indiğimi ilk anda oldu. O zaman Sovyetler Birliği dağılmamıştı. Ben Hindistan’dan İstanbul’a geldim. Ve yani sadece ilk bakışta aşk değil, ilk koku da dahil buna. Çünkü deniz koktu. İlk seste. Çünkü martıların sesi ve vapurların seslerini duydum. Yani olağanüstü bir şey bilmiyorum. Böyle bir geldi ve ben orada kaldım. O histe kaldım ”diye konuştu.

“İlk geldiğim günlerden itibaren aileme mektuplarda yazmaya başladım. Ben aşık oldum bu ülkeye nasıl güzellik bu” diyen Akbar, “Anlata anlata bitiremedim. Sonra Sovyetler dağıldı. Ben de burada kaldım elimde Sovyet pasaportu ile. Böyle bir ülke artık yok. Ben yeni doğum yaptım, çünkü biz Unesco’ya uluslararası film yapmak için çıkmıştık eski eşimle bu yolculuğa. Ama böyle bir durum vardı, buraya geldik ve oğlum doğdu. Uçamadık, geri dönemedik. Ama zaten ilk andan itibaren aşık olduğum için böyle bir yatay geçiş oldu.” İfadelerini kullandı.

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 Anjelika Akbar çocukluk döneminde fark edilen yeteneği ile ilgili dahi çocuk yorumuna ise şu yanıtı verdi: “Kimisine göre öyle benim içinse doğal ve mutlu bir süreçti. Kimin bunu nasıl adlandırdığıyla ilgilenmiyordum aslında. Sadece müziğe aşıktım o kadar.”

Her İnsan Bir Bestedir kitabını yazan Akbar, kendisini ise mutlu ve huzurlu bir beste olarak tanımladığını söyledi. Kitabında şehirlerin ve mekanların da sesi bildiren Akbar, “Türkiye’nin sesi bence çok renkli ve müthiş bir ülke olduğu için bir senfoni, İstanbul da bir senfonidir. Çok güzel seslerin bir arada olduğu ve harmoni ile ahengin bulunduğu bir ülke. Çünkü azdır böyle bir ülke. Her milletten her kültürden katman katman eskiye dayanan muazzam renkli tabakalar var burada. Hepsi iç içe. Yeter ki bu zenginliği anlayalım, idrak edelim ve bunun keyfini çıkararak yaşayalım. Dünyaya Türkiye’yi öyle tanıtalım” dedi.

Ünlü müzisyen Anjelika Akbar’ın Türkiye aşkı


“Kendimi tiyatroya ait hissediyorum”
 Oyuncu-sunucu Onur Büyüktopçu ise yeni başlayacak projelerinden bahsetti. 18 Şubat’ta sergilenecek “Sonbahara Son Güller” adlı tiyatro oyununu şu sözlerle anlattı: “1980’lerin başında Gaziantep’te geçen bir hikaye. Ki gerçekliğe yakın bir hikaye. Sevgili Tuba Ünsal’ın prodüksiyonunu yaptığı bir oyun bu. 18 Şubat’ta da premier yapacağız, ilk oyunumuz oynayacağız. Valla heyecanlıyız. 8 seneden sonra ilk defa sahneye çıkacağım. Heyecanlıyız, güzel bir oyun olacak. Gelen seyircilerimiz bir yandan yemek yerken bir yandan bizi izleyecekler.”

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“Kendimi tiyatroya ait hissediyorum” diyen Büyüktopçu, tiyatrodan aldığı hissi hiçbir yerde alamadığını söyledi. “Ben çalışma hayatıma tiyatro ile başladım. Dizilerde de oynadım, programlar da yaptım ama tiyatroda her provaya gidişimde çok heyecanlanıyorum, mutlu ola ola gidiyorum.” Diye kaydetti.

Onur Büyüktopçu 11 Şubat’ta vizyona girecek yeni filmi Burçlar ile ilgili de konuştu. Romantik komedi olan senaryonun kendisini çok etkilediğini belirten ünlü oyuncu renkli ve keyifli bir film olduğunu vurguladı.

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#Anjelika Akbar#Onur Büyüktopçu#Hindistan

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