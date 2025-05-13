Ünlü modelin yeni imajı… İstediğini giyemeyince saçını değiştirdi!

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Festivalin resmi internet sitesinde yayınlanan yeni kurala göre, şeffaf, dantel ya da tül gibi malzemelerden yapılmış ve vücudu ortaya koyan kıyafetler giymek artık yasak olacak.

Her yıl kırmızı halıda sinema yıldızlarının ya da festivale davet edilen süper modellerin giydiği birbirinden cesur giysiler böylece tarihe karışacak.

Kural aynı zamanda uzun kuyruklu, aşırı geniş ve “hacimli” diye tabir edilen giysileri de yasaklıyor. Bu tür kıyafetler de akışı bozduğu ve oturma düzenine zarar verdiği için artık festivalde istenmiyor.

Festival yönetimi bu çıplaklık içeren elbiseleri yasaklarken kararın "nezaket çerçevesinde” alındığını açıkladı.

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Bu da hemen her yıl kırmızı halıda çarpıcı giysileriyle boy gösteren yıldızların büyük bir tarz değişikliğine gitmesine yol açacak.

Festival bugün başlıyor ve Fransa’nın küçük sahil kasabası Cannes’a dünden beri yıldız yağıyor. Bunların başında da her yıl kırmızı halıda şeffaf, bol dekolteli, bir yandan çıplaklık içerirken bir yandan da çok çarpıcı görünümler seçen ünlü model Bella Hadid var.

Cannes’a dün gelen ve oteline yerleşirken paparazzilere yakalanan Bella Hadid yaptığı imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı.

Çok uzun süredir koyu kumral kullandığı saçlarını boyatan ünlü model hayranlarının karşısına sarışın çıktı.

28 yaşındaki Hadid dağınık şekilde topladığı sarı saçlarıyla herkesin ilgi odağı oldu. Bella Hadid festivale beyaz, kalın askılı korsaj tipi bir üst ve beyaz pantolonla geldi.

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Ünlü modelin yeni kuralla birlikte kırmızı halıda ne giyeceği de şimdiden merak konusu oldu.

Ünlü model yıllar içinde Cannes kırmızı halısında en cesur görünümleri seçen yıldızlardan biri olmuştu.

Bella Hadid’in 2016’da giydiği Alexandre Vauthier tasarımı kırmızı renkte derin bacak ve göğüs dekolteli kırmızı tuvaleti yıllarca konuşulmuştu… Bella Hadid daha sonra bu giysi seçiminden ve kırmızı halıda yarı çıplak dolaşmaktan dolayı utandığını itiraf etmişti.

Hadid Cannes’ın en konuşulan ismi olmayı 2021’de de sürdürmüş bu kez de göğüs kısmında altın görünümlü 3 boyutlu akciğer şeklinde bir parça eklenmiş Schiaparelli tasarımı elbisesiyle adından söz ettirmişti.

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Öte yandan kırmızı halılarda bu kadar cesur davranan Bella Hadid gündelik yaşantısında da bir o kadar sıradan giyinmeye başladı. Bir süredir ABD'nin en tanınmış at binicisi ve yetiştiricisi Adan Banuelos'la birlikte olan Bella Hadid vaktinin çoğunu onun çiftliğinde kovboy kıyafetleri giyerek geçiriyor...