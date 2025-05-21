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Ünlü modelin dokuz aylık hazırlığı boşa gitti... Bebeğimi doğururken öleceğimi sandım!

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#Justin Bieber#Hailey Bieber#Hailey Baldwin Bieber
Ünlü modelin dokuz aylık hazırlığı boşa gitti... Bebeğimi doğururken öleceğimi sandım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 08:46

Her anne adayı, bebeği olacağını öğrendiği andan itibaren hep onunla ilk tanışma anına hazırlanır... Bu arada hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini iyi hissetmek için uğraşır...

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Ama bazen de işler istediği kadar yolunda gitmez... Doğum odasında bebeğini kollarına almayı beklerken bambaşka şeylerle uğraşmak zorunda kalabilir.

Tıpkı ünlü model Hailey Baldwin Bieber gibi...

Kocası Justin Bieber ile birlikte geçtiğimiz yılın 31 Ağustos günü Jack Blues adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu Hailey Baldwin. Ondan sonra da onu kollarından arasından hiç bırakmadı.

Ama 28 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, bütün hazırlıklarına karşın oğlunu dünyaya getirirken de sonrasında da beklemediği zorluklarla karşılaştı.

Yaşadıklarını da Vogue dergisine verdiği bir röportajda anlattı.

Ünlü modelin dokuz aylık hazırlığı boşa gitti... Bebeğimi doğururken öleceğimi sandım



DOĞUMU 18 SAAT SÜRDÜ
Ünlü model, dokuz ay boyunca egzersiz yapmasına, bedenini doğuma hazırlamasına ve kendini fiziksel olarak hiç olmadığı kadar güçlü hissetmesine rağmen Jack'in doğumunun zorlu geçtiğini söyledi.

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Vogue dergisine bir röportaj veren Hailey Baldwin Bieber, doğum deneyimini "Bu çok çılgıncaydı... Hiç eğlenceli değildi" diyerek anlattı.

Genç anne, doğumunun saatlerce sürdüğünü ve bu sırada hiçbir uyuşturma işlemi uygulanmadığını sözlerine ekledi.

Nihayet, 18 saatin sonunda Hailey oğlunu dünyaya getirdi ama sorunları onunla bitmedi.

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DOĞUM SONRASI CİDDİ BİR KANAMA GEÇİRDİ
Bu kez de ciddi bir kanama geçirdi ünlü model. İşte o anlarda da bu durumdan sağ çıkamayacağını düşünmeye başladı.

Aslına bakılırsa doğum sonrası yaşanan bazı kanamalar eğer gerekli müdahale hızlıca yapılmazsa annenin ölümüne bile yol açabiliyor.

Yine de o zorlu anlarda doktoruna güvendiğini söyledi Hailey Baldwin Bieber "Hayatımı teslim ettiğim doktoruma güveniyordum. İçimde, onun bana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğine dair bir huzur vardı. Yine de çok kanamam oldu. İnsanlar böyle durumlarda ölüyor. Bu düşünce de insanın aklına geliyor" diyerek anlattı.

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OĞLUNU ALIP EVE GİTTİ BU SEFER DE SÖYLENTİLERDEN RAHATSIZ OLDU
Sonunda Hailey Baldwin oğlu Jack ile birlikte sağ salim evine döndü. Ama bu sefer de doğum sonrası bedenine alışmak zorunda kaldığını anlattı.

Her ne kadar eski haline dönme konusunda vücuduna hoşgörü göstermeye karar verse de evliliği hakkında çıkan söylentiler arasında bunu yapabilmek o kadar da kolay olmadı söylediğine göre.

Hailey bu konuda şunları söyledi: "Doğum sonrasında en hassas zamanımı geçirdim, yeni halime adapte olmayı öğrenmek çok zordu. Üstelik bunu yapmaya çalışırken her gün internette 'Boşanıyorlar' 'Mutlu değiller' gibi haberleri görmek..."

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Hailey Baldwin Bieber, bütün bunların büyük bir zihin karmaşası yarattığını da saklamadı.

Ünlü model bütün bu zor zamanlarda her gün kendi kendine konuştuğunu sözlerine ekledi. O süreçte "Hailey bir bebeğinioldu. Bir insanı büyüttün, bir insanı doğurdun. Kendine merhamet et, kendine zaman tanı" dediğini de hatırlattı. 

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EVLİLİKLERİ HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER ALDI BAŞINI GİTTİ
Hailey Baldwin ile Justin Bieber, 2018 yılında evlendiler. Ama özellikle de oğullarının doğumundan sonra genç çift hakkında ayrılık söylentileri aldı başını gitti...

Justin Bieber'ın dağınık ve endişe uyandıran görüntüsü de bu söylentilerinin üzerine tuz biber ekti.

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Bieber, bu ayın başında MET Gala gecesine karısıyla birlikte katılmayınca evliliğin iyi gitmediği iddiaları alevlendi.

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