Ünlü modelin acı sonu… Damadının evinde ölü bulundu!

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Yıldız isim kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan damadı Marc Blucas'ın evinde 76 yaşında hayatını kaybetti.

Polisler Haddon'un damadı, “Buffy the Vampire Slayer” dizisiyle tanınan Marc Blucas'ın evinden cuma sabahı erken saatlerde aldıkları çağrı üzerine olay yerine gittiklerinde Dayle Haddon’ın cansız bedenini evin ikinci katında ve 76 yaşındaki bir adamı da birinci katta baygın halde buldu.

Dayle Haddon’ın cansız bedeni damadı Marc Blucas'ın evinde bulundu

Polis raporuna göre, ilk müdahale ekipleri adamı New Brunswick, NJ'deki Robert Wood Johnson Üniversite Hastanesi'ne götürdü ve burada tedavi altına alındı.

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Durumunun ağır olduğu ortaya çıkan bu kişinin de Marc Blucas'ın babası Walter Blucas olduğu ortaya çıktı.

Dayle Haddon kariyeri boyunca Max Factor, Revlon, Estee Lauder, and L'Oreal gibi dev markaların reklam yüzü olmuştu

Yapılan ilk açıklamalara göre karbon monoksit sızıntısının nedeni gazlı ısıtma sistemindeki hatalı bir baca ve egzoz borusuydu.

Raporda, evde yüksek düzeyde karbon monoksit tespit edildiği ve olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polislerin bile sızıntıdan dolayı hastanelik olduğu belirtildi.

Korkunç olayda Marc Blucas'ın kendi babası da zehirlendi... Hastaneye kaldırılan Walter Blucas da yaşam mücadelesi veriyor

Gelen haberlere göre evde bulunan diğer kişiler sızıntıdan etkilenmedi. Dayle Haddon’ın ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi için toksikoloji raporları bekleniyor.

Dayle Haddon 1970’lerde başladığı modellik kariyerinde zirveye yükselmiş, birçok filmde de başrolde oynamıştı.

Dayle Haddon’ın tek çocuğu olan kızı Ryan Haddon başarılı bir gazeteci ve televizyon sunucusu olarak ünlenmişti. İlk evliliğini Christian Slater’la yapan Ryan Haddon 2009’dan beri Marc Blucas’la evli.

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