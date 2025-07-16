ÃœnlÃ¼ modelden ÅŸaka yollu itiraf geldi: KÄ±zÄ±m Ã§Ä±plak pozlarÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼nce travma geÃ§irdi

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Moda dÃ¼nyasÄ±nda da soyadlarÄ± aynÄ± olmasÄ± bile bu geleneÄŸi sÃ¼rdÃ¼ren bir anne ve kÄ±z var...

Ã–nce annesi 1980'lerde ve 90'larda moda dÃ¼nyasÄ±nda fÄ±rtÄ±na gibi esti. Onun mutluluÄŸu bulduÄŸu ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± ve oÄŸlu da Ã¼nlÃ¼ modelin ayak izlerini takip etti.

Her ne kadar ÅŸimdi iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda faaliyet gÃ¶sterse de modelin kocasÄ±nÄ±n da kÄ±sa bir sÃ¼re aynÄ± mesleÄŸi deneyimlediÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

Sonra da konumuza dÃ¶nelim..

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GENÃ‡LÄ°KTE Ã‡EKÄ°LEN Ã‡IPLAK POZLARINI EVÄ°NÄ°N DUVARLARINA ASMIÅž

Bir deÄŸil birkaÃ§ dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olan bu model ÅŸimdi ÅŸaka yollu yaptÄ±ÄŸÄ± bir itirafla gÃ¼ndemde. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k kendisi de bir model olan kÄ±zÄ±, onun yÄ±llar Ã¶nce Ã§ekilen Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce travma geÃ§irdi.

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Bu ilginÃ§ olayÄ±n kahramanlarÄ± 1980'li ve 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n Ã¼nlÃ¼ modellerinden Cindy Crawford ile moda dÃ¼nyasÄ±nda bayraÄŸÄ± ondan devralan kÄ±zÄ± Kaia Gerber.

Crawford ile Rande Gerber'in iki Ã§ocuÄŸundan biri olan 23 yaÅŸÄ±ndaki Kaia, annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã§ektirdiÄŸi Ã§Ä±plak pozlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼...

ArtÄ±k 59 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin olan Cindl Crawford, kariyerinin en parlak dÃ¶nemlerinde mesleÄŸi gereÄŸi cÃ¼retkar pozlar iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti.

HANGÄ° Ã‡OCUK OLSA TRAVMA GEÃ‡Ä°RÄ°RDÄ°

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Crawford, bu pozlarÄ±nÄ± kÄ±zÄ± Kaia'ya gÃ¶sterdi. Kaia annesinin eski fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce travma geÃ§irdi.

Ãœstelik Crawford bu pozlarÄ±nÄ± ailece yaÅŸadÄ±klarÄ± evin duvarlarÄ±na asmÄ±ÅŸtÄ±.

Monica Lewinsky'nin sunduÄŸu podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Crawford bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Evimizde benim Ã§Ä±plak pozlarÄ±m vardÄ± ki ben bunlar hakkÄ±nda Ã§ocuklarÄ±ma hiÃ§ aÃ§Ä±klama yapmadÄ±m."

ÃœnlÃ¼ modelin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o pozlar arasÄ±nda Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Tatjana Patitz'in birlikte verdiÄŸi o Ã¼nlÃ¼ fotoÄŸraf da yer alÄ±yordu.

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Her ne kadar Ã§ocuklarÄ± Kaia ile 23 yaÅŸÄ±ndaki Presley bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapmamÄ±ÅŸ olsalar da Crawford, onlarÄ±n kesin travma geÃ§irdiklerinden emin. Hatta bÃ¶yle bir durumda bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±n travma geÃ§ireceÄŸini de ekledi sÃ¶zlerine.

ÃœnlÃ¼ model programda Rande Gerber ile evlendikten sonra Ã§Ä±plak poz vermeye olan bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini anlattÄ±.

"Ã‡Ä±plak pozlar vermeyi evlenmeden Ã¶nce bÄ±raktÄ±m. Bir daha bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±mÄ± da sanmÄ±yorum" dedi Crawford.

AslÄ±nda anne olduktan sonra da kendisine bu tÃ¼r pozlar vermesi iÃ§in teklif geldib Ama ileride Ã§ocuklarÄ±nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan alay konusu edilmemesi iÃ§in hepsini geri Ã§evirdi.

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Meslek hayatÄ±nda sayÄ±sÄ±z Ã§Ä±plak poz verdiÄŸini sÃ¶yleyen Crawford "Her deneyim bir derstir... YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z secimler de bizim bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¶sterir. Tonlarca Ã§Ä±plak poz verdim. Sadece bir tanesinden piÅŸmanÄ±m.. Herkes benim Playboy dergisi iÃ§in Herb Ritts'e verdiÄŸim o pozlarÄ± bilir" diye anlattÄ±.

ÃœnlÃ¼ model, o pozlarÄ± verirken aslÄ±nda manipÃ¼lasyona uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonradan fark etmiÅŸ . Sonradan dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nda kalbini kÄ±ran tek Ã§Ä±plak Ã§alÄ±ÅŸma da o zaten sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

Cindy Crawford'un kÄ±zÄ± Kaia Gerber, podyumlarda artÄ±k Ã¼nlÃ¼ modelin yerini aldÄ±.

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